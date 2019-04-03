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İstanbul İl Seçim Kurulu, CHP'nin başvurusu üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi ile ilgili bazı ilçelerde oyların yeniden sayımına ilişkin kararı tedbiren durdurmuştu. YSK tedbir kararını kaldırdı. İstanbul'da 7 ilçede oy sayım işlemi saat 10.00 itibariyle yeniden başladı.
İstanbul'un ilçelerinde AK Parti'nin itirazı üzerine oyların yeniden sayılmasına karar verilmesinin ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı, sayımın durdurulması için İstanbul il Seçim Kurulu'na başvurdu.
İl Seçim Kurulu, sayım kararının yazıya dökülmeden ve İl Seçim Kurulu'nun denetiminden geçip kesinleşmeden sayım işlemine geçildiğine hükmetti. Kurul, karar yazısında “kesinleşmiş bir karar olmadan yeniden sayım işlemine başlanamayacağını" belirtti. Böylece İstanbul'un 7 ilçesinde sayım işlemi durdu.
OY SAYMA İŞLEMİ YENİDEN
Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul’da itiraz üzerine başlatılan yeniden oy sayımlarının durdurulması kararını görüşmek üzere saat 23.15’te toplandı. YSK tedbir kararını kaldırdı. Oy sayma işlemi saat 10.00 itibariyle yeniden başladı.
YSK, İstanbul'da 7 ilçede geçersiz oyların yeniden sayımının durdurulması yönündeki İl Seçim Kurulu kararını kaldırdı. Karar doğrultusunda, sayımına başlanan oylar için bu işlem tamamlanacak, diğerleri için ise il seçim kurulu yapacağı değerlendirme sonucuna göre karar verecek. AA'nın haberine göre; YSK, İstanbul'daki itirazları görüşmek üzere toplandı.
AK Parti'nin başvurusu üzerine Şile, Bayrampaşa 1. İlçe Seçim Kurulu, Ataşehir 2. İlçe Seçim Kurulu, Ümraniye 3. İlçe Seçim Kurulu, Beykoz İlçe Seçim Kurulu, Fatih 1, 2 ve 3. İlçe Seçim Kurulu ve Gaziosmanpaşa 1. İlçe Seçim Kurullarınca geçersiz oyların sayımına karar verilmişti.
İstanbul İl Seçim Kurulu ise CHP'nin, "yeniden oy sayımının tedbiren durdurulmasına" ilişkin talebini kabul ederek, sayımın tedbiren durdurulmasını kararlaştırmıştı. Bu karara AK Parti tarafından yapılan itiraz üzerine toplanan YSK, İstanbul'da 7 ilçede yeniden sayımın durdurulması yönündeki İl Seçim Kurulu kararını kaldırdı.
YSK, oy çokluğuyla ilçe seçim kurullarının yeniden sayım kararı ile bu işleme başlanmış ise bunun sonuçlandırılması ve yeniden yapılan sayımla ortaya çıkan sonucun, tüm siyasi parti ve bağımsız adaylar yönünden geçerli olması gerektiğine karar verdi.
Yeniden sayıma yönelik ilçe seçim kurulu kararının fiilen uygulanmasına başlanmamış olması halinde ise il seçim kurulunun 298 sayılı kanunun 112. maddesi uyarınca değerlendirme yapmak suretiyle sonucuna göre karar vermesi gerektiği kararlaştırıldı.
Öte yandan YSK tarafından alınan karar, 4 madde ile açıklandı. Buna göre;
1. İlçe seçim kurulu kararlarının uygulanması için kesinleşmesi gerekmiyor.
2. İlçe seçim kurulu kararı ile yeniden sayım başlamış ise bu sayımlar devam etmeli.
3. Yeniden yapılan sayım sonucunda ortaya çıkan sonuç tüm siyasi partiler yönünden geçerlidir.
4. Yeniden sayım işlemi hiç başlamamış ise bu yerlerde ilçe seçim kurulları yeniden değerlendirme yapmalı.
İşte YSK'nın kararını içeren belge:
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