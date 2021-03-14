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Yakınları kahroldu! Genç çift banyoda bulundu

Son dakika haberleri... İzmir'in Bornova ilçesinde, banyoda yerde hareketsiz yatan Volkan ve Sevim Atılgan çifti, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çiftin ölümünün şüpheli bulunması üzerine polis ekiplerince soruşturma başlatıldı

KAHRETTİ! Son dakika: İzmir'de genç çift banyoda ölü bulundu! - Haberler
Çift banyoda bulundu! Yakınları kahroldu
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DHA

İzmir'in Bornova ilçesinde, banyoda hareketsiz bulunan Volkan Atılgan (36) ve Sevim Atılgan (30) çifti, hayatını kaybetti.

Olay, saat 02.30 sıralarında Rafet Paşa Mahallesi 5176 Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın 2'inci katında meydana geldi. İddiaya göre, Volkan ve Sevim Atılgan çifti hasta olan anneleri Peruze Atılgan'a ziyarete geldi. Gece saatlerinde çiftin banyoda olduğunu fark eden anne Atılgan, ses gelmeyince banyo kapısını çaldı.

ÇİFT KURTARILAMADI

Çiftin tepki vermemesi üzerine kapıyı açarak içeri girdiğinde, Atılgan çiftini yerde hareketsiz buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan çift, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorlar tarafından yaklaşık 1 saat kalp masajı yapılan çift tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Çiftin ölümünün şüpheli bulunması üzerine Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekipleri tarafından evde çalışma yapıldı. Savcının incelemesinin ardından çiftin cansız bedenleri kesin ölüm nedenin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Banyoda şofbenden sızan gazdan zehirlendikleri değerlendirilen Atılgan çiftinin ölüm haberini alan yakınları hastanede sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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