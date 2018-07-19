Skripal davasını araştıran İngiliz heyetten yapılan açıklamada, "Skripallere yönelik noviçok sinir gazı saldırısının ardındaki şüpheli failleri belirlediğimize inanıyoruz. Şüphelilerin Rus olduğundan kesinlikle eminiz" denildi.

İngiliz polisi tarafından, Skripal'i öldürme girişimine bazı Rusların karıştığı belirtilirken birkaç kişinin arandığı kaydedildi. Şüphelilerin belirlendikten sonra kapalı devre kamera görüntülerinin de çapraz incelemeye alındığı ve söz konusu kişilerin de bu tarihlerde ülkeye girdiklerinin tespit edildiği bildirildi.

İngiliz dış istihbarat servisi MI6 için çalıştığı ortaya çıktığında ülkesinde mahkum edilen ve daha sonra casus takasıyla İngiltere'ye gelen Rus ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia Skripal, 4 Mart'ta Salisbury'de bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu.

İngiltere, olayda Rusya tarafından imal edildiği ileri sürülen, askeri nitelikte ve sinir sistemi üzerinde etkili bir kimyasal maddenin kullanıldığının kesinlik kazandığını duyurmuştu. Bu maddenin Sovyetler Birliği tarafından 1970 ve 1980'lerde geliştirilen "Novichok" adlı kimyasal grubunun üyesi olduğu belirtilmişti.

Olayın ardından Rusya'nın 23 diplomatını sınır dışı eden İngiltere, yürüttüğü diplomatik temaslarla çok sayıda ülkenin de Rus diplomatları sınır dışı etmesini sağlamıştı. Rusya da mütekabiliyet ölçüleri içinde bu ülkelerin diplomatlarıyla ilgili sınır dışı kararları vermişti.

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