Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Son dakika: Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı 29 Kasım 2025! İşte Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı

        29 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı!

        Çılgın Sayısal Loto heyecanı haftanın son çekilişi ile sona erdi. Haftada üç kez gerçekleştirilen Sayısal Loto'da sonuçlar 21.30'da açıklanıyor. Sisal Şans tarafından düzenlenen Sayısal Loto'da sonuçların belli olmasının ardından, bilet sorgulama süreci başladı. İşte 29 Kasım 2025 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2025 - 21:40 Güncelleme: 29.11.2025 - 21:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişinde geri sayım sona erdi. Binlerce kişinin şansını denediği Çılgın Sayısal Loto çekilişi, Milli Piyango TV Youtube kanalı üzerinden gerçekleştiriliyor. İşte noter huzurunda gerçekleştirilen 29 Kasım 2025 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

        29 KASIM 2024 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

        7 - 20 - 32 - 41 - 56 - 72

        JOKER 44 + SÜPERSTAR 19

        ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        SÜPERSTAR NEDİR?

        SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

        REKLAM

        Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

        ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

        Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

        Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

        • Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
        • Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

        Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

        Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

        6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı
        Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı
        Ulaştırma Bakanlığından patlama yaşanan 2 gemiye dair açıklama
        Ulaştırma Bakanlığından patlama yaşanan 2 gemiye dair açıklama
        İzmir ve Muğla'yı sağanak vurdu
        İzmir ve Muğla'yı sağanak vurdu
        Anne ve 3 çocuğu içerideydi... Alevler yükseldi nefesler tutuldu!
        Anne ve 3 çocuğu içerideydi... Alevler yükseldi nefesler tutuldu!
        İkinci trafik polisi de şehit oldu!
        İkinci trafik polisi de şehit oldu!
        Küfürleşme kavgasında kan donduran şiddet! Defalarca yumruklayıp tekmeledi!
        Küfürleşme kavgasında kan donduran şiddet! Defalarca yumruklayıp tekmeledi!
        Benfica Başkanı Costa'dan Rafa Silva açıklaması!
        Benfica Başkanı Costa'dan Rafa Silva açıklaması!
        Papa XIV. Leo Sultanahmet Camii'nde
        Papa XIV. Leo Sultanahmet Camii'nde
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Sıradan taşlar sanılıyordu! Bingöl'de 50 milyon yıllık keşif
        Sıradan taşlar sanılıyordu! Bingöl'de 50 milyon yıllık keşif
        Tedesco'nun derbi planı belli oluyor!
        Tedesco'nun derbi planı belli oluyor!
        Kuyumcuyu soydu 170 tane altın bilezik çaldı! Hırsız polis memuru çıktı!
        Kuyumcuyu soydu 170 tane altın bilezik çaldı! Hırsız polis memuru çıktı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor
        6 bin uçakta yazılım krizi
        6 bin uçakta yazılım krizi
        D vitamini eksikliği hücresel yaşlanmayı hızlandırıyor
        D vitamini eksikliği hücresel yaşlanmayı hızlandırıyor
        İstenen ceza belli oldu... Dilruba'nın katili cinayeti anlattı!
        İstenen ceza belli oldu... Dilruba'nın katili cinayeti anlattı!
        Bilişsel gerileme direksiyon başında fark edilebilir
        Bilişsel gerileme direksiyon başında fark edilebilir
        Bu çağın cesurları
        Bu çağın cesurları