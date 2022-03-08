Çin'den ABD'ye açıkla çağrısı! Ukrayna'da biyolojik laboratuvar! 0:00 / 0:00

AA

Son dakika haberler... Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, günlük basın toplantısında, Rusya'nın ABD'nin Ukrayna'da kurduğu laboratuvarlarda biyolojik askeri programlar yürüttüğü ve çok sayıda tehlikeli virüsü depoladığı iddiasına ilişkin soruya yanıt verdi.

"26 BİYOLOJİK LABORATUVAR KURULDU" İDDİASI

AA'da yer alan son dakika haberine göre ABD'nin kendi yayımladığı verilere göre, Ukrayna'da 26 biyoloji laboratuvarı kurduğunu ve bunların tamamının Savunma Bakanlığı kontrolünde olduğunu ileri süren Sözcü Cao, şunları söyledi:

"BURANIN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK İSTİYORUZ"

"Ukrayna'daki tüm tehlikeli virüsler, bu laboratuvarda saklanıyor olmalı. Tüm araştırma faaliyetleri, ABD tarafından yürütülüyor ve onun izni olmadan hiçbir bilgi açıklanamıyor. Mevcut durumda tüm taraflara Ukrayna ve çevre ülke vatandaşlarının ve tüm dünyanın sağlığı ile güvenliği göz önüne alınarak bu laboratuvarların güvenliğini sağlamaya çağırıyoruz."

"ABD, EN KISA ZAMANDA AÇIKLAMALI"

ABD'nin, hangi virüslerin depolandığı ve hangi araştırmaların yapıldığı başta olmak üzere bu laboratuvarlarla bağlantılı bilgileri en kısa zamanda açıklaması gerektiğini ifade eden Cao, şunları kaydetti:

"30 ÜLKEDE, 336 BİYOLOJİK LABORATUVARI KONTROL EDİYOR"

"ABD'nin Ukrayna'daki biyo-askeri faaliyetleri yalnızca buz dağının görünen yüzü. ABD Savunma Bakanlığı, 'biyo-güvenlik risklerini gidermek ve küresel kamu sağlığını güçlendirmek' adı altında 30 ülkede 336 biyoloji laboratuvarını kontrol ediyor. Evet, yanlış duymadınız, 336. ABD, ayrıca kendi topraklarında Fort Detrick Üssü'nde de çok sayıda biyo-askeri faaliyet yürütüyor. ABD'nin gerçek niyeti nedir? Tam olarak ne yaptınız?"

"ABD BUNUN VARLIĞINI REDDETTİ"

Cao, Washington yönetiminin bu konuda tavrının daima baştan savma olduğunu, hatta uluslararası toplumun bu konudaki sorgulamalarını "yalan bilgi yaymak" diye nitelendirdiğini belirterek, "Dahası ABD, 20 yıl boyunca Biyolojik Silahlar Sözleşmesi'nin doğrulama mekanizmasının oluşturulmasına tek başına engel oldu ve sınırları içindeki ve dışındaki biyolojik tesislerinin varlığını doğrulamayı reddetti. Bu, uluslararası toplumun endişelerini daha fazla artırdı." diye konuştu.

Sözcü Cao, Washington yönetimine sınırları içinde ve dışındaki biyolojik silahlanma faaliyetlerini açıklığa kavuşturma ve çok taraflı doğrulama mekanizmasını kabul etme çağrısında bulundu.

RUSYA'NIN İDDİALARI NELERDİ

Moskova yönetiminin Ukrayna'ya askeri operasyonlara başladığı gün Rus ordusundan yapılan açıklamada, ABD'nin Ukrayna'daki bir biyoloji laboratuvarlarının çalışanlarından edinildiği iddia edilen belgelerde, Amerikalı yetkililerin işgalin ardından burada depolanan veba, şarbon, tavşan ateşi, kolera ve diğer ölümcül hastalıkların patojenlerinin yok edilmesi talimatı verdiği ileri sürülmüştü.

ABD, daha önce söz konusu laboratuvarlarda biyolojik silah üretildiği iddiasını yalanlamış, iddiaların "Rusya'nın dezenformasyon kampanyası olduğunu" savunmuştu.