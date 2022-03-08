Çin'den ABD'ye açıkla çağrısı! Ukrayna'da biyolojik laboratuvar!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Avrupa Son dakika haberi: Çin'den ABD'ye Ukrayna'da biyolojik laboratuvar iddiası!
ABONE OL

Son dakika: Çin'den ABD'ye açıkla çağrısı! Ukrayna'da biyolojik laboratuvar!

Son dakika haberine göre Çin, daha önce Ukrayna'ya savaş açan Rusya'nın ortaya attığı, "ABD ordusunun Ukrayna'da biyolojik silah laboratuvarları kurduğuna" ilişkin iddiasını yineleyerek, Washington yönetimine iddia edilen faaliyetlerini açıklama çağrısında bulundu

Son dakika haberi: Çin'den ABD'ye Ukrayna'da biyolojik laboratuvar iddiası!
Çin'den ABD'ye açıkla çağrısı! Ukrayna'da biyolojik laboratuvar!
0:00 / 0:00
AA

Son dakika haberler... Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, günlük basın toplantısında, Rusya'nın ABD'nin Ukrayna'da kurduğu laboratuvarlarda biyolojik askeri programlar yürüttüğü ve çok sayıda tehlikeli virüsü depoladığı iddiasına ilişkin soruya yanıt verdi.

"26 BİYOLOJİK LABORATUVAR KURULDU" İDDİASI

AA'da yer alan son dakika haberine göre ABD'nin kendi yayımladığı verilere göre, Ukrayna'da 26 biyoloji laboratuvarı kurduğunu ve bunların tamamının Savunma Bakanlığı kontrolünde olduğunu ileri süren Sözcü Cao, şunları söyledi:

"BURANIN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK İSTİYORUZ"

"Ukrayna'daki tüm tehlikeli virüsler, bu laboratuvarda saklanıyor olmalı. Tüm araştırma faaliyetleri, ABD tarafından yürütülüyor ve onun izni olmadan hiçbir bilgi açıklanamıyor. Mevcut durumda tüm taraflara Ukrayna ve çevre ülke vatandaşlarının ve tüm dünyanın sağlığı ile güvenliği göz önüne alınarak bu laboratuvarların güvenliğini sağlamaya çağırıyoruz."

"ABD, EN KISA ZAMANDA AÇIKLAMALI"

ABD'nin, hangi virüslerin depolandığı ve hangi araştırmaların yapıldığı başta olmak üzere bu laboratuvarlarla bağlantılı bilgileri en kısa zamanda açıklaması gerektiğini ifade eden Cao, şunları kaydetti:

"30 ÜLKEDE, 336 BİYOLOJİK LABORATUVARI KONTROL EDİYOR"

"ABD'nin Ukrayna'daki biyo-askeri faaliyetleri yalnızca buz dağının görünen yüzü. ABD Savunma Bakanlığı, 'biyo-güvenlik risklerini gidermek ve küresel kamu sağlığını güçlendirmek' adı altında 30 ülkede 336 biyoloji laboratuvarını kontrol ediyor. Evet, yanlış duymadınız, 336. ABD, ayrıca kendi topraklarında Fort Detrick Üssü'nde de çok sayıda biyo-askeri faaliyet yürütüyor. ABD'nin gerçek niyeti nedir? Tam olarak ne yaptınız?"

"ABD BUNUN VARLIĞINI REDDETTİ"

Cao, Washington yönetiminin bu konuda tavrının daima baştan savma olduğunu, hatta uluslararası toplumun bu konudaki sorgulamalarını "yalan bilgi yaymak" diye nitelendirdiğini belirterek, "Dahası ABD, 20 yıl boyunca Biyolojik Silahlar Sözleşmesi'nin doğrulama mekanizmasının oluşturulmasına tek başına engel oldu ve sınırları içindeki ve dışındaki biyolojik tesislerinin varlığını doğrulamayı reddetti. Bu, uluslararası toplumun endişelerini daha fazla artırdı." diye konuştu.

Sözcü Cao, Washington yönetimine sınırları içinde ve dışındaki biyolojik silahlanma faaliyetlerini açıklığa kavuşturma ve çok taraflı doğrulama mekanizmasını kabul etme çağrısında bulundu.

RUSYA'NIN İDDİALARI NELERDİ

Moskova yönetiminin Ukrayna'ya askeri operasyonlara başladığı gün Rus ordusundan yapılan açıklamada, ABD'nin Ukrayna'daki bir biyoloji laboratuvarlarının çalışanlarından edinildiği iddia edilen belgelerde, Amerikalı yetkililerin işgalin ardından burada depolanan veba, şarbon, tavşan ateşi, kolera ve diğer ölümcül hastalıkların patojenlerinin yok edilmesi talimatı verdiği ileri sürülmüştü.

ABD, daha önce söz konusu laboratuvarlarda biyolojik silah üretildiği iddiasını yalanlamış, iddiaların "Rusya'nın dezenformasyon kampanyası olduğunu" savunmuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA | Lavrov'dan Soğuk Savaş mesajı: ABD ve Rusya... - Güncel Haberler
DÜNYA Lavrov'dan Soğuk Savaş mesajı
Son dakika haberi | Ukrayna'da ateşkes sonrası son durum
DÜNYA Ateşkes sonrası son durum
Son dakika haberleri: AB harekete geçti! 3 ülkeye üyelik incelemesi... - En Son Haberler
DÜNYA AB'den 3 ülkeye üyelik incelemesi!
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den son dakika açıklaması: Kırım ve Donbas'ı tartışabiliriz! - Güncel haberler
DÜNYA Zelenskiy'den yeni açıklama!
SON DAKİKA | Rusya'da kritik tarih: 11 Mart! Vladimir Putin tüm bağlantıyı kopartabilir... - Güncel Haberler
DÜNYA Rusya'da kritik tarih: 11 Mart
Son dakika haberler: Azerbaycan'dan Rusya'ya salvo... "O ifadeyi kullanmayın" - Günün Haberleri
DÜNYA Azerbaycan'dan Rusya'ya... "O ifadeyi kullanmayın!"
DETAY | Herkesin merak ettiği soru! Görünenin arkasındaki Vladimir Putin kimdir? - Son Dakika Haberleri
DÜNYA Görünenin arkasındaki Putin kim?
SON DAKİKA | Kremlin şartlarını açıkladı, Ukrayna "Rus generali" öldürdü... Rusya Ukrayna savaşında son durum! - Güncel Haberler
DÜNYA Rus işgalinde son yaşananlar!
Son dakika haberi: Polonya'dan flaş Ukrayna açıklaması! Göndermeyecekler... - Günün Öne Çıkan Haberleri
DÜNYA Polonya'dan önemli Ukrayna kararı!
DSÖ: Kovid-19 hayvanlarda yayılırsa yeni varyantlar türeyebilir
DÜNYA DSÖ: Kovid-19 hayvanlarda yayılırsa yeni varyantlar ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.