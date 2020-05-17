İsrail Dışişleri Bakanlığı, Büyükelçi Du Wei'nin ölümünü doğrularken, olaya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.
Polis, Büyükelçi'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.
Du Wei, şubat ayında büyükelçi olarak İsrail'e atanmıştı.
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