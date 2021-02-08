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HaberlerGündem3. SayfaİNTİKAM ATEŞİ| Son dakika: Cinayetin ardından intikam için barakaları yaktılar
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'Sözlü taciz' iddiasıyla baba oğul öldürdü, maktulün yakınları kundakladı

Bursa'da iki katlı barakada çıkan yangından cinayet ve kundaklama çıktı. Aydın Gültekin'in kızına sözlü tacizde bulunduğunu iddia eden Aydın Ş., oğlu Fevzi Ş. ile birlikte şahsı döverek ağır yaraladı. Hastanede tedavi altına alınan Gültekin hayatını kaybetti. Olaydan bir gün sonra geçen hafta pazar günü bir barakada yangın çıktı. Barakanın oğlu ile birlikte gözaltına alınan Aydın Ş.'ye ait olduğu belirlenince soruşturma derinleştirildi. Barakanın dövülerek öldürülen Gültekin'in yakınları tarafından kundaklandığı ortaya çıktı

İNTİKAM ATEŞİ| Son dakika: Cinayetin ardından intikam için barakaları yaktılar
'Taciz' cinayetinin ardından 'intikam' yangını
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DHA

Bursa'da iki katlı barakada çıkan yangına kundaklamanın neden olduğu anlaşıldı. Aydın Ş. (52) ve oğlu Fevzi Ş. (28) tarafından dövülerek ağır yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Aydın Gültekin´in (51) yakınlarının barakayı kundakladığı ortaya çıktı.

Olay, geçen hafta cumartesi günü merkez Osmangazi ilçesi İsmetiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Aydın Gültekin, Aydın Ş.'nin kızına sözlü tacizde bulundu. Olayı haber alan Aydın Ş., oğlu Fevzi Ş. ile birlikte Aydın Gültekin'i takip etti. Gültekin'in yerini bulan Aydın Ş. ve Fevzi Ş., "Sen nasıl kızımıza laf atarsın?" diyerek, Gültekin'le tartışmaya başladı. Baba ile oğlu tarafından ağır yaralanan Gültekin'in yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti.

HASTANEDE ÖLDÜ, BABA OĞUL GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aydın Gültekin, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Gültekin, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Gültekin'i darp eden Aydın Ş. ve Fevzi Ş.'yi gözaltına aldı.

YANGININ ARDINDAN KUNDAKLAMA ÇIKTI

Aydın Gültekin'in ölümünün ardından, geçen pazar günü gece saat 03.30 sıralarında, Aydın Ş.'ye ait barakada yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından, çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangının çıkış sebebini araştıran polis ekipleri, mahalle sakinlerinin ifadelerine başvurdu. Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, barakanın Aydın Gültekin'in yakınları tarafından kundaklama neticesinde yakıldığını belirledi. Olayla ilgili Gültekin'in yakınlarıyla görüşen ekipler, barakayı yakan şüphelinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

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