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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Bebek bekliyordu! AVM'de ölüm!
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Bebek bekliyordu! AVM'de ölüm!

Son dakika haberine göre Gaziantep'te, bir AVM'nin 3. katında bulunan yemek bölümünden beton zemine düşen 28 yaşındaki Sevgi Alkayış, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Alkayış'ın bebek beklediği öğrenildi. Genç kadının ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

Son dakika haberi: Bebek bekliyordu! AVM'de ölüm!
Bebek bekliyordu! AVM'de ölüm!
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İHA

Son dakika haberler... Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki bir AVM'de kan donduran bir olay meydana geldi. İddiaya göre, hamile olduğu öğrenilen Sevgi Alkayış (28), AVM'nin üçüncü katında bulunan yemek bölümünden beton zemine düştü.

AVM'DE BÜYÜK PANİK YAŞANDI

İHA'da yer alan habere göre genç kadın ağır yaralanırken, AMV içerisinde büyük panik yaşandı.

AĞIR YARALANDI HASTANEYE KALDIRILDI

Olay sonrası çevredeki vatandaşlar ve AVM yetkililerince 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan kadını 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Talihsiz kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Son dakika haberine göre olayla ilgili intihar şüphesi üzerinde durulurken, geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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