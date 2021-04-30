Coinspace'de 10 bin yıla kadar hapis istemi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA: Kripto para dolandırıcılığı soruşturması; 17 şüpheliye 10 bin 888'er yıla kadar hapis istemi
ABONE OL

Son dakika haberler... Kripto para dolandırıcılığı soruşturması; 17 şüpheliye 10 bin 888'er yıla kadar hapis istemi

İstanbul'da 2016 yılında hiçbir borsada işlem görmeyen kripto para üretimi yaparak yüksek kazanç vaadiyle 544 mağduru yaklaşık 16 milyon lira ve 209 bin Euro dolandırdığı iddia edilen 37 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Örgüt yöneticisi olduğu öne sürülen 17 şüphelinin "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve 544 kez "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından ayrı ayrı 10 bin 888´er yıla kadar hapisleri istendi. 20 şüphelinin de değişik oranlarda hapsinin talep edildiği iddianame kabul edildi, şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak

SON DAKİKA: Kripto para dolandırıcılığı soruşturması; 17 şüpheliye 10 bin 888'er yıla kadar hapis istemi
Coinspace'de 10 bin yıla kadar hapis istemi
0:00 / 0:00
DHA

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı´nca hazırlanan 140 sayfalık iddianamede, kriptografik-şifreli olarak güvenli işlem yapmaya ek ve sanal arzına olanak sağlayan dijital değerlere kripto para denildiği ifade edildi.

DHA'nın haberine göre, söz konusu kripto paralarla ilgili "Kripto-paralar alternatif para birimidirler, dijitaldirler ve aynı zamanda sanal paradırlar. Sıklıkla Bitcoin ve türevleri ile dijital ve sanal paralar karıştırılmaktadır. Bitcoin ve türevleri dışındaki dijital ve sanal paralar, kendi başlarına para birimi değillerdir" ifadeleri kullanıldı. İddianamede, kripto paranın hiçbir merkezi otorite tarafından düzenlenip denetlenemeyeceği vurgulandı.

"İŞLEM GÖRMEYEN KRİPTO PARAYA YAPILAN YATIRIMDAN KAZANÇ ELDE EDİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Bitcoin´in de tanımı yapılan iddianamede Bitcoin´in yasal statüsü şu şekilde tanımlandı: "Pek çok ulusal merkez bankası veya bankacılık düzenleme kurumu, Bitcoin kullanımını yasaklamamış ancak finansal kurumları ve bireyleri karşılaşabilecekleri riskler konusunda uyarmıştır. Bitcoin'in merkezi bir otorite tarafından denetlenmemesi, oldukça yeni bir kavram ve teknoloji olması, her bir Bitcoin kullanıcısının Bitcoin´in geleceğini belirlemesi gibi hususlar, hükümetleri, düzenleyici ve denetleyici kurumları haklı olarak endişelendirmektedir. Kazanç elde edilmesi için söz konusu kripto paranın yerel olarak herhangi bir kripto para borsasında herkese açık bir şekilde işlem görmesi ve söz konusu kripto paranın kişiler tarafından alınıp satılabilir olması gerekmektedir. Herhangi bir kripto para borsasında işlem görmeyen bir kripto paraya yatırım yapılması ve bu yatırımdan kazanç elde edilmesi mümkün olmayacaktır."

"HİÇBİR BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN HAYAL ÜRÜNÜ KRİPTO PARAYI SATTILAR"

İddianamede tespit edilen suç örgütünün 'Coinspace' isimli şirket adı altında 'S-Coin' ve 'First Coin' isimli kripto para ürettikleri, bu kripto paraların da gelecekte çok değerleneceğini, Bitcoin gibi yatırım yapanlara çok yüksek tutarda kazançlar sağlayacağını vadederek mağdurlardan yatırım adı altında paralar toplayarak, haksız kazançlar elde ettikleri belirtildi. Coinspace´in ürettiklerini iddia ettikleri ancak 'S-Coin' ve 'First Coin' isimli sözde kripto paraların dünyanın hiçbir borsasında işlem görmediği ve tamamen hayal ürünü bir kripto para olduğu belirtilen iddianamede, suç örgütü olan Coinspace´in tanıtımını yapmak amacıyla gerek sosyal medya platformlarında gerekse fiziki mekanlarda seminerler ve toplantılar düzenledikleri ifade edildi. Şüphelilerin Coinspace´te piramit satış sistemi olarak bilinen oluşuma yatırım yapacak yeni üyeler kazandırmaya çalıştıkları ve sisteme çok sayıda yatırımcı dahil ettikleri anlatılan iddianamede, sisteme ilk olarak katılan kişilerin daha sonraki süreçte kendi referansıyla sisteme yeni üyeler dahil etmesiyle ilk katılan üyelerin piramit yapının üst basamaklarına çıktıkları anlatıldı.

544 KİŞİ ŞİKAYETÇİ OLDU

İddianamede üst basamaklara çıkan ilk üyelerin de yatırım kazancının dışında tavsiye, ekip kazancı, referans ve eşleşme bonuslarının da olduğu kaydedilerek, sisteme sürekli yeni üye kazandırılması neticesinde piramit satış sisteminin doğası gereği belirli bir süre sonra sistemin çöktüğü ve üyelerine kazanç sağlayamadığı ve yatırımcıların mağdur edilmeye başlandığı belirtildi. İddianamede yürütülen soruşturma kapsamında 544 kişinin bu şekilde mağdur olarak şikayetçi olduğu vurgulandı. Coinspace EU´nun Malta menşeili, kripto para üretim ve pazarlamasını yapan bir şirket olduğu, şirket sahibinin Mojca Plut olduğu ve İstanbul´da bir anonim şirketin ismini değiştirerek Coinspace İnternet Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. isimli firmanın kurulduğu kaydedildi. İsmi değiştirilen firmanın yetkilisinin Selçuk Ö. olduğu belirtilen iddianamede, 2016 yılı Mart ayından itibaren şirketin banka hesaplarına yüksek tutarlarda para girişlerinin ve çıkışlarının olduğunun tespit edildiği belirtildi. İddianamede söz konusu şirketin hesaplarına 832 kişi tarafından toplam 15 milyon 889 bin 910 Türk Lirası ve 209 bin 100 Euro para gönderildiği kaydedildi.

10 BİN 888´ER YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

İddianamede bu şekilde dolandırıcılık yaptığı tespit edilen aralarında örgüt lideri Selçuk Ö.´nün de bulunduğu 17 şüphelinin "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve 544 kez "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından 3 bin 268´er yıldan 10 bin 888´er yıla kadar hapsi istendi. İddianamede 20 şüphelinin de "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından 2 yıldan 200 yıla kadar değişen oranlarda hapsi talep edildi. Şüpheliler önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi´nde hakim karşısına çıkacak.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Minik Eymen'in ölümünde şoke eden iddia! - Haberler
GÜNDEMMinik Eymen'in ölümünde şoke eden iddia!
Son dakika haberi Pençe-Yıldırım harekatında 2 asker şehit oldu
GÜNDEMPençe-Yıldırım harekatında 2 asker şehit oldu
İnşaat sektörü tam kapanmada çalışabiliyor mu, muafiyet listesinde var mı? Tam kapanmaya inşaat sektörü dahil
GÜNDEMİnşaat sektörü tam kapanmada çalışabiliyor mu?
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs aşısı açıklaması
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı açıklaması
Alkol satışı yasağı kalktı mı? Tam kapanma içki satışı yasak mı? Alkol satışı yasağı son durum
GÜNDEMTam kapanmada alkol satışı yasak mı?
Açık Lise sınavları ne zaman 2021? AÖL 3. dönem kayıt yenileme ve ders seçimi ne zaman? AÖL sınav tarihleri
GÜNDEMAÖL 3. dönem sınavları ne zaman?
TIR'lar çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
GÜNDEMTIR'lar çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
MASKELİ 3 KİŞİ! Son dakika: Elektrikleri kesip dehşet saçtılar! - Haberler
GÜNDEMElektrikleri kesip dehşet saçtılar!
İnfaz ve koruma memurunun acı sonu
GÜNDEMİnfaz ve koruma memurunun acı sonu
Seyahat yasağı var mı? Otobüsle, özel araçla ve uçakla şehirler arası seyahat yasak mı?
GÜNDEMŞehirler arası seyahat yasaklandı mı?