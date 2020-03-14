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Caner Aktan'ın haberine göre dünyayı sarsan koronavirüs salgınıyla ilgili Kocaeli’den ilginç bir mahkeme kararı çıktı. Edinilen

bilgilere göre Cemile B. ile Mehmet B. çifti bir süre önce boşandı. Boşanan çift çocukları E.B. için velayet davası açtı. Kocaeli 4. Aile Mahkemesi, velayetin kime verileceği konusunda karar verene kadar E.B.’nin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na ait bir kurumda koruma altında tutulmasına karar verdi.

BABANIN AVUKATI BAŞVURU YAPTI

Baba Mehmet B.’nin avukatı Hilal Altun, koronavirüs salgınını gerekçe göstererek Kocaeli 4. Aile Mahkemesi'ne başvuru yaptı ve E.B.’nin velayetinin baba Mehmet B.’ye verilmesini talep etti. Av. Hilal Altun mahkemeye sunduğu dilekçesinde, “Bilindiği üzere ülkemizde ve dünyada görülen koronavirüs salgını nedeniyle ilk ve orta dereceli okullardaki öğrenciler için uzaktan eğitim sistemine geçilecektir. Koronavirüs için Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) pandemi ilan etmiş, bazı ülkeler karantina tedbirine

başvurmuştur” dedi.

“KALABALIK ORTAMDA TEHDİT ALTINDA”

E.B’nin kalabalık ortamda tehdit altında olduğunu söyleyen Av. Hilal Altun “Müvekkil, E.B.’nin bu süreçte çocukların kalabalık olarak yaşadığı kurumda kalmasını istememektedir. E.B. bulunduğu kalabalık ortamda koronavirüs nedeniyle tehdit altındadır. Tüm bu nedenlerle E.B.’nin geçici velayetinin müvekkile verilmesini, bu talep kabul edilmez ise 2 hafta süreyle yatılı kalmasına izin verilmesini talep ederiz” dedi.

MAHKEMEDEN OLUMLU KARAR

Başvuruyu değerlendiren Kocaeli 4. Aile Mahkemesi, geçici velayetin baba Mehmet B.’ye verilmesine karar verdi. Karar hükmü mahkeme kayıtlarına şöyle geçti; “Dünya çapında virüs salgını sebebiyle okulların tatil edilmesi ve yetkili makamlarca yapılan açıklamalar doğrultusunda toplu yerlerde mümkün oldukça bulunulmaması uyarıları birlikte dikkate alındığında çocuğun yüksek yararı ve salgın hastalık dikkate alınarak çocuğun müşterek kurumdan alınarak dava süresi boyunca baba Mehmet B.’ye verilmesine yapılan inceleme sonucunda karar verildi.”