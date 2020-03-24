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'Sosyal mesafe'ye bakmıyoruz! Bakırköy'de hastanede test kuyruğu!

İstanbul Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne korona virüs şüphesiyle test yaptırmak için gelen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşların yapılan onca uyarıya rağmen 1.5 metrelik 'sosyal mesafe' kuralına uymadıkları görüldü

koronavirüs testi
İHA

Dünyayı vuran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'de de can alması ve vaka sayısının her geçen gün yükselmesinin ardından İstanbul Bakırköy'deki Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çok sayıda vatandaş korona virüs şüphesiyle başvurdu.

 

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

İHA'da yer alan habere göre test yaptırmak isteyen vatandaşların hastane bahçesinde uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü. Hastane bahçesinde test kuyruğu, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

'SOSYAL MESAFE'Yİ TANIMADILAR

Vatandaşların, salgına karşı yapılan birçok uyarıya rağmen 1.5 metrelik 'sosyal mesafe' kuralına riayet etmemeleri de objektiflere yansıdı.

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