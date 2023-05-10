Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Politika Son dakika: Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu: Araya adamlar koydular, görüşmek istediler
ABONE OL

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu: Araya adamlar koydular, görüşmek istediler

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın'da "5'li çeteler benimle uğraşıyorlar. Araya adamlar koydular, görüşmek istediler. 5'li çetelerin dışarıya götürdükleri paraları, nerelerden gayrimenkul aldıklarını biliyorum. Tamamını son kuruşuna kadar getireceğim, 85 milyon için harcayacağım" dedi. Kılıçdaroğlu, "Devlet memuru hangi görüşten olursa olsun vatandaşına hizmet ediyorsa başım üstünde yeri var. Ama parti memuru gibi çalışıyorsa o görevden alacağım" ifadelerini kullandı

Son dakika: Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu: Araya adamlar koydular, görüşmek istediler
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın'da vatandaşlara seslendi.

Kılıçdaroğlu emeklilere seslenerek, "En azından Ramazan ve Kurban Bayramı'nda birer ikramiye verelim dedim. Emekli, Kurban Bayramı'nda 15 bin liralık ikramiyesini çekecek. Anasının hak sütü kadar helal" diye konuştu.

Gençlere de seslenen Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, "Oylarınızı bölmeden Millet İttifakı'na gideceksiniz. Size söz veriyorum; size özgürlüğü, huzuru getireceğim. Siz bir tweet attığınızda anneniz, babanız uyarıyor. Size öyle bir özgürlük alanı vereceğim, rahat rahat Bay Kemal'i eleştireceksiniz" ifadelerini kullandı.

"GÖRÜŞMEK İSTEDİLER"

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"En geç iki yıl içerisinde Suriyeli kardeşlerimizin tamamını kendi ülkelerine uğurlayacağız. Uyuşturucu baronlarının kökünü kazıyacağız. Gencecik evlatlarımızı zehirleyemeyecek. 5'li çeteler benimle uğraşıyorlar. Araya adamlar koydular, görüşmek istediler. 5'li çetelerin dışarıya götürdükleri paraları, nerelerden gayrimenkul aldıklarını biliyorum. Tamamını son kuruşuna kadar getireceğim, 85 milyon için harcayacağım."

"PARTİ MEMURU GİBİ ÇALIŞIYORSA..."

"Parti ayrıdır, devlet ayrıdır" diyen Kılıçdaroğlu, "Partiyi devlet haline getirdiler. Eğer siz bir partinin bürokratı gibi davranırsanız her birinizin hesabını soracağım. Devlet memuru hangi görüşten olursa olsun vatandaşına hizmet ediyorsa başım üstünde yeri var. Ama parti memuru gibi çalışıyorsa o görevden alacağım" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Yeni bir Türkiye'yi, güzel bir Türkiye'yi, barış içinde bir Türkiye'yi inşa edeceğim." dedi. "Size sözüm" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Fakir bir aile anne, çocuğunu okula gönderirken ne koyarım diye düşünür. Aile destekleri sigortası getireceğim. Sosyal hizmet uzmanları nerede bir aile hekimi varsa orada olacak. Her ailenin asgari ücret kadar geliri olacak. Yoksulluğu bitireceğiz bu topraklarda" ifadelerini kullandı.

"Bütün taşlar yerine oturacak" diyen Kılıçdaroğlu, "Benim saraylarda yaşamak gibi bir düşüncem yok. Ben halk adamayım. Mutfağımı biliyorsunuz, oradan da mutluyum. Saraylarda yaşamayacağım" dedi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi: MHP lideri Bahçeli Trabzon'da konuşuyor
GÜNDEM MHP lideri Bahçeli Trabzon'da konuşuyor
Şanlıurfa'da 5 gündür kayıp çocuklar sulama kanalında bulundu - En son haberler
GÜNDEM Tam facia! Kayıp çocuklar sulama kanalında bulundu
Barbaros Hayreddin Paşa gemisi, Doğu Karadeniz'de petrol arıyor
GÜNDEM Barbaros Hayreddin Paşa gemisi, Doğu Karadeniz'de ...
Kahramanmaraş'ın tescilli "Hartlap"ı kurban bayramına hazır! - Son dakika haberleri
GÜNDEM Kahramanmaraş'ın tescilli "Hartlap"ı kurban bayramına ...
Son dakika: Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan: Afet bakanlığı kuracağız
GÜNDEM Sinan Oğan: Afet bakanlığı kuracağız
Edirneli çiftçi bu yöntemle, verim kaybı yaşamadan maliyeti düşürdü
GÜNDEM Edirneli çiftçi bu yöntemle, verim kaybı yaşamadan ...
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye özgür ve güven içinde seçimlere gidiyor - Güncel haberler
GÜNDEM AK Partili Çelik: Türkiye özgür ve güven içinde ...
Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde kayalıklardan düşen güvenlik korucusu şehit oldu - Güncel haberler
GÜNDEM Kayalıklardan düşen güvenlik korucusu şehit oldu
Selvi Kılıçdaroğlu’nun ağabeyi Hüseyin Özdağ, son yolculuğuna uğurlandı
GÜNDEM Selvi Kılıçdaroğlu’nun ağabeyi son yolculuğuna ...
Mart ayı işsizlik rakamları
GÜNDEM Mart ayı işsizlik rakamları

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.