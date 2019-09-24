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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de Ara Güler Sergisi'nin açılışını yaptı

HABERTURK.COM / AA

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de Ara Güler Sergisi'nin açılışını yaptı. Açılışta konuşan Erdoğan, kültür ve sanatın, toplumlar arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde evrensel köprü vazifesi gördüğünü belirterek, "Bu anlayışla, mesleğinde gerçek anlamda bir dünya markası olan Ara Güler'in eserlerinin, dünyanın dört bir yanından New York’a gelen farklı kültür ve milletlere ait geniş kitlelere ulaşmasını temenni ediyorum." dedi

Recep Tayyip Erdoğan

Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için New York'ta bulunan Erdoğan, Alexander Hamilton ABD Gümrük Binası'nda Ara Güler Sergisi'nin açılışını yaptı ve Fahir Atakoğlu müzik dinletisine katıldı.

Ara Güler Sergisi'nin açılışı için New York gibi bir kültür şehrinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, Fahir Atakoğlu ve programa katılan Prof. Dr. Aziz Sancar'a teşekkür etti. Serginin daha önce Kyoto, Londra ve Paris'te büyük bir teveccühle karşılandığını belirten Erdoğan, bu kez New York'taki sanatseverlerin ve Amerikalı dostların beğenisine sunulduğunu söyledi.

Ara Güler'in barışa ve kardeşliğe yürekten inanan bir insan olduğu değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, Güler'in hatırasını yaşatmak için düzenlenen serginin, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu dönemine denk gelmesinin de ayrıca büyük anlam taşıdığını ifade etti.

 

Erdoğan, "Kültür ve sanat, toplumlar arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde evrensel köprü vazifesi görüyor. Bu anlayışla, mesleğinde gerçek anlamda bir dünya markası olan Ara Güler'in eserlerinin, dünyanın dört bir yanından New York’a gelen farklı kültür ve milletlere ait geniş kitlelere ulaşmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Geçen yıl hayatını kaybeden "Master of Leica" unvanına sahip fotoğraf sanatçısı ve foto muhabiri Ara Güler'in, fotoğraf sanatı alanında Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük değerlerden biri olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şunları söyledi:

"KENDİNİ, 'TARİHİ MAKİNESİYLE YAZAN BİR FOTO MUHABİRİ' DİYE TANIMLIYORDU" 

Son nefesine kadar da fotoğraf makinasının deklanşörüne bizim için, tüm insanlık için basmaya devam etmiştir. Evime gelip resimlerimi çektiği zaman çok farklı bir anı bırakmıştı. Özellikle torunlarımla beraber çektiği resimlerin pozisyonlarını ayarlarken, hazırlarken gerçekten farklı bir anıyı unutamıyorum ve o anı tabii ki o fotoğraf karelerinin içerisinde her an bizimle beraber yaşıyor. Büyük sanatçılar, vefatlarından sonra da geride bıraktıkları eserleriyle yaşamaya devam ederler. Büyük usta Ara Güler de objektifiyle tarih yazmış, dünyanın önemli müze ve koleksiyonlarında eserleri yer almış, hayata dair fotoğraflarıyla milyonlarca kişiye ulaşmıştır.

Dünyanın en iyi fotoğrafçılarından biri olarak kabul edilen sanatçımız, 'İstanbul'un gözü', 'İstanbul'un son şairi' gibi isimlerle de anılıyor. Sadece bu mu, Ara Güler aynı zamanda rahmetli, muzipliğiyle de anılan bir şahıstır. Nüktedan olmasının yanında gerçekten sizi durduğunuz yerde gülüp geçirir. Usta fotoğrafçımız arkasında 20. yüzyılın görsel hafızasını bırakmıştır. Sergiyi ziyaret eden dostlarımızın İstanbul ve Türkiye ile ilgili bilgi dağarcığına katkıda bulunmak bizler için büyük bir mutluluk olacaktır."

Bu akşam dünyaca ünlü piyanist Fahir Atakoğlu'nun da aralarında bulunduğunu belirten Erdoğan, katılımı için Atakoğlu'na teşekkür etti. Sözlerinin sonunda Ara Güler'i tekrar saygıyla yad ettiğini belirten Erdoğan, sergide emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Konuşmanın ardından Erdoğan, beraberindekilerle kurdele keserek serginin açılışını yaptı. Erdoğan, daha sonra sergiyi gezdi ve eserlerle ilgili bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sergiyi gezerken katılımcılardan birinin bebeğini sevdi.

Öte yandan programda Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi 2017-2019 Dönemi Başkanı John Bailey de bir konuşma yaptı.

Fahir Atakoğlu’nun konuşmalardan önce müzik dinletisi sunduğu programa, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar da katıldı.

 

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