Cumhurbaşkanı Erdoğan mülk idare amirleri buluşmasında konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Cumhurbaşkanının temsilcisi olarak görev yaptığınız yerlerdeki diğer kamu görevlileriyle aranızda oluşan özlük hakkı ayrışmasının farkındayız. Bu konuda İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen bir çalışma var.

Türkiye son 16 yılda sadece ekonomide, yatırımda, ticaret, diplomaside değil, cumhuriyet ile cumhurun kaynaşmasında çok büyük mesafeler kat etmiştir. 1960 darbesi başta olmak üzere anti demokratik müdahalelerle bu ilişki kopma noktasına getirmiştir. Onca saldırının başarısız olmasının en önemli nedeni de bu güçlü birlikteliktir.

Ülkemizde sayısı az ama sesi çok çıkan bir kesim devlet ile vatandaşların arasının kapanmasından rahatsız oluyor. Bu kesim cumhur ile cumhuriyetin barışmasını kendi çıkarlarına yönelik büyük bir tepki olarak algılıyor. Ülkemizde sosyal gerilimleri düşürecek çabalar bunları çok öfkelendiriyor. Öyle ki bu kesimler kendi ipotekleri altında olduğunu düşündükleri resim, müzik, edebiyat gibi alanlarda söz söylemesini kabullenemiyor. Bunlara göre sanat sadece kendilerinin onay verdiği kalıplara onay verdikleri zaman sanattır. Aynı nobran tavır, resim, mimari, şiir için de geçerlidir.

Geçtiğimiz haftalarda ülkemizin yetiştirdiği Sayın Fazıl Say'ın konserine iştirak ettik, gurur duyduk. Bu konserde gerçekten güzel bir müzik ziyafetini yaşadık. Ancak malum kesimler konser daveti şahsıma ulaştığı andan itibaren linç kampanyası başlattılar. Oysa bizim gelenekli sanatlarımızla modern sanatlara verdiğimiz değer ortadadır. Sanatçılar arasında ayrım yapmadığımız gibi sanat türleri arasında ayrım yapmadık. Bu toprakların yetiştirdiği tüm değerleri bağrımıza bastık.

Taksim'deki ömrünü tamamlamış AKM binası yerine çok daha modern eserin temelini önümüzdeki hafta atacağız. Niye yapmadılar, yapamazlar, çünkü onların böyle bir derdi yok. Cumhurbaşkanlığı Külliyemiz'de içinde 5 milyon cilt kitabın yer alacağı muhteşem bir eseri ülkemize kazandırıyoruz. Daha dün sinema sektörünün temsilcileri, son düzenlemelere teşekkür için bizi ziyaret ettiler. Bugün Türk dizileri 156 ülkeye ihraç ediliyor. 350 milyon dolarlık ihracat hacmiyle Türk dizileri ABD'den sonra ikinci sıraya yerleşti. Eski Türkiye güzellemesi yapanlar ne bu başarıları ne bizim verdiğimiz desteği biliyor.

Bizim yönetim anlayışımızın temelinde insanı yaşat ki devlet yaşasın ilkesi vardır. Sizlerden günün 24 saati, haftanın 7 günü milletimizle iç içe olmanızı istiyorum. Kaymakam 8 saat mesai yok öyle bir şey. Kaymakam vatandaşıyla yatar, vatandaşıyla kalkar. Telefonumuz kapalı olmaz. Sakın telefonunuz kapalı olmasın. Aradığı zaman sizi ilgili ilgisiz herkes bulabilecek. Aynı şey valilerimiz, emniyet müdürlerimiz için geçerli. Aksi takdirde bu ülke yönetilmez.

Sizler bir yandan devletin itibarını en yüksekte tutarken, halkın memnuniyeti en üst düzeyde tuttuğunuzda başarıyı yakalayabilirsiniz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemimizle mülkü amirlerimiz daha güçlüdür. Önümüzde hep birlikte çok büyük işlere imza atacağımız uzun bir dönem var.

31 Mart'ta tarihi bir yerel seçimi yaşayacağız. Siz değerli kaymakamlarımız en önemli sorumluluğu üstleneceksiniz. Buralarda da muhtarıyla, kaymakamıyla, valisiyle en önemli sorumlularsınız. Sizlerden büyük gayret bekliyorum. Her birinizden özel bir çaba bekliyorum."