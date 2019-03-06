Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Türkiye'nin En Büyük Çiftçi Ailesi Milletin Evinde" programında konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

TARIM VE HAYVANCILIK DESTEĞİ

"2019 yılı destekleme ödemelerini hızla gerçekleştiriyoruz. Yılın ilk iki ayında 5 milyar liralık destekleme ödemesini yaptık. Mart ayında yapılacak desteklerin de müjdesini paylaşmak istiyorum. Mart ayı içinde alan bazlı desteklerde 2 milyar lira, buzağı desteklerinde 730 milyon lira, diğer hayvancılık desteklerinde 198 milyon lira, yem bitki desteklerinde 98 milyon lira, sulama desteğinde de 148 milyon lira olmak üzere 3 milyar 716 milyon liralık destekleme ödemesi yapacağız. böylece yılın ilk 3 ayında üreticilerimize 8 milyar 770 milyon liralık desteği sağlamış olacağız.

Tarım ve hayvancılığın ülkemiz bakımından taşıdığı önemi çok iyi bilen bir yönetimiz. Türkiye 2002 yılında tarımsal milli gelir bakımından 37 milyar lirayı bulmayan bir büyüklüğe sahipti. Tarımsal destek 1,8 milyar lirayı ancak buluyordu. Bugün artık ülkemiz tarımsal hasıla bakımından Avrupa'da ilk sırada yer alıyor.

"VATANA İHANET EDERİZ"

Arazi toplulaştırması projesinin ilk başladığı 1960 yılından 2002 yılına kadar toplam 450 bin hektar toplulaşması yapılabilmiştir. Biz 10 yılda 6,1 milyon hektar alanda arazi toplulaşmasını tamamladık. Halen 3,6 milyon hektar alanda da tescil işlemleri sürüyor. Genç çiftçilerimize 30 bin lira hibe desteği veriyoruz. Hayvancılıktan bitkisel üretime kadar geniş alana yayılan bu uygulama ile 48 bine yakın çiftçimizi destekledik. Tarım ve hayvancılık yapılan ovalarımızı sit alanı ilan ediyoruz. Tarım alanlarına beton yığınlarını dikersek bu vatana ihanet ederiz. 258 ovamızı sit alanı ilan etmiş durumdayız. Bu sayıyı 300'e çıkarıyoruz.

"TÜM ÜLKEME SESLENİYORUM..."

Tarım sektöründe de para çok önemli. Geçtiğimiz yıl çiftçilerimize Ziraat Bankası aracılığıyla 32 milyar lira, Tarım Kredi Kooperatifiyle 6,4 milyar lira kredi kullandırdık. Bu kredilerin geri dönüş oranı yüzde 98 oranında olmasını önemli görüyorum.

Spekülatörlerin gayesi üreticinin hakkını korumak değil, bir kısmı kar hırsıyla hareket ederken, bir kısmı daha derin emeller güdüyor. Bu tür tezgahları bozmaya devam edeceğiz. Tüm ülkeme sesleniyorum, hiç kimsenin ne üreticimizin alınterine, ne tüketicimizin sofrasına göz dikmesine izin vermeyeceğiz. Tıpkı teröristler gibi spekülatörlere muamele ediyoruz.

Ülkemizde en çok tartışılan hususlardan birisi hayvancılıktır. Maalesef vatandaşlarımıza istediğimiz fiyat seviyelerinden et sunamadığımızı itiraf etmemiz gerekiyor. Üretimdeki artışlar sayesinde kişibaşı süt tüketimi 122 litreden 258 litreye yükseldi. Kırmızı et tüketimi 6,1 kilodan 15 kiloya çıktı. Yapmamız gereken girdi maliyetlerini düşürerek, üretimi teşvik etmektir.