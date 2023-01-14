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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menteşe Atatürk Bulvarı'nda toplu açılış töreninde konuşuyor

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Menteşe Atatürk Bulvarı'nda Marmaris - Datça Yolu, Milas İçme Suyu Arıtma Tesisi ve Bodrum Devlet Hastanesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törende konuşuyor. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Karşımda muhteşem bir katılım görüyorum. Bugün Muğla bir başka. Eser ve hizmet siyasetimizin en güzel örneklerini Muğla'mızda görmek mümkündür. Muğla'nın her karış toprağında izimiz var, emeğimiz var. Muğla'mızda tarımıyla, turizmiyle, ticaretiyle bu emeklerimizi üretime, kazanca dönüştürme konusunda çok başarılı.

Geçtiğimiz 20 yılda ülkemizin tüm eksiklerini gidermiş, Türkiye Yüzyılı'nın hazırlıklarını tamamlamış olarak karşınızdayız. Dünyanın geçmeye hazırlandığı yeni yönetim ve ekonomi düzeninde ülkemizi hak ettiği seviyeye çıkarmanın ilk adımını attığımızı görüyorum. Yönümüzü geleceğe dönmüş durumdayız.

Bundan 12 yıl önce 2023 hedeflerini ilk açıkladığımızda birileri kendi akıllarınca bizi küçümsemiş, alaya almışlardı. 2023 hedeflerimizi hayata geçirmek için başlattığımız her programı, her yatırımı 'yapamazsınız' diye engellemeye çalıştılar. Bu onlar için hezeyandı. Biz bunlara yüz vermedik, kulak asmadık. Bizim baktığımız tek yer milletimizdir, milletimizin özlemleri, talepleri, ihtiyaçlarıdır.

Her seçimde bize en güçlü şekilde destek veren milletimizi eşi benzeri görülmemiş eser ve hizmetlere kavuşturmakla kalmamış; terörizm, ekonomik tetikçilerin de hakkından geldik. Kendi milletinden umudunu kesenlerin ülkemizin kutlu yürüyüşünü engellemek için sergiledikleri kepazeliklere rağmen Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılına coşkuyla, gururla girdiğimiz bir döneme ulaştık.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Müstemleke zihniyetlilerin kepazelikleri bitip tükenmiyor. TSK'nın gücüne güç katacak projemizin açılışında ordumuzun komutanlarıyla yaşadığımız sevince tahammül edemedikleri gördük. Bay Kemal, Sakarya Arifiye'de bu ordunun başkomutanı olarak Tayyip Erdoğan ne yaptı, Fırtına Obüsleri'nin teslim törenini yaptı. Senin hayatında, aklında böyle bir şey var mı? Altay tanklarının teslimini yaptık. Ordumuz bunlarla çok daha güçlü.

Bay Kemal sen teröristlerle dirsek direğe dolaştın. O teröristler oradan çıkamaz. Diyarbakır'da 51 vatandaşımızın ölümüne neden olan Demirtaş değil miydi? Çıkmış bu, onları çıkaracağım diyor. Bu millet sana bu yolu açmaz. Bu millet kan emicilere, bu ülkede yol vermez. Ben milletime güveniyorum.

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