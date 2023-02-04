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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kent Meydanı'nda Aydın Toplu Açılış Töreni'ne katılıyor.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kent Meydanı'nda Aydın Toplu Açılış Töreni'ne katılıyor. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Aydın'ın bizim gönlümüzde farklı bir yeri var. Son gelişimizde sizlere rahmetli Menderes'in idamdan önce kendisini Yaslıada'ya kapatanlara hitaben yazdığı son mektubu okumuştum. Menderes'le birlikte 592 kişinin aylar boyunca bir nobranlıkla yargılandığı Yaslıada'yı Demokrasi ve Özgürlükler Adası haline getirdik. Bizim farklımız bu. Bu salonlarda yargılananlardan birisi de Ahmet Tevfik İleri'ydi. Önce idama mahkum edilen ardından ömür boyu hapse mahkum olan İleri cezaevinde rahatsızlanmış ve vefat etmiştir.

Darbeciler ülke yönetimini ele geçirince göreve getirilen Cemal Gürsel'in ilk işi İnönü'yü aramak oldu. Gürsel, İnönü'ye 'Emirleriniz peygamber buyruğudur' diyor. CHP budur. İnönü de Gürsel'e 'Büyük iş başardınız' diyerek mukabelede bulunuyor.

Tek parti faşistleri ve darbeciler Menderes'i devirme ve idam etmenin sevincini yaşarken hesap etmedikleri bir şey vardı. Milletimiz Menderes'i kalbinde yaşatmış, fırsatını bulduğunda onun mirasını ayağa kaldırmıştır.

"DOĞRU YOL BU"

14 Mayıs'ta bir kez daha sizlerle sandığa gidip, sandıkları patlatmaya var mıyız? Milli Mücadele'nin resmen ilanının adı olarak gördüğümüz 23 Nisan 1920'den 14 Mayıs 1950'ye oradan Türkiye Yüzyılı'nın sembolü olacağına inandığımız 14 Mayıs 2023'e varan süreçte meyveleri alacağımız döneme giriyoruz. İşte bu doğru yol.

Ülkeyi tekrar kaos günlerine döndürmeye heveslenenlerin karşısına Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla çıkıyoruz. Ölüsüne bile tahammül edemedikleri Menderes'in aziz hatırasını kirletecek yüzsüzlükle onun 'Yeter, söz milletindir' sloganına çökmeye çalışanlar var. 14 Mayıs Kemal'in, bay bay Kemal olacağı gündür.

Yine efendilerinin emriyle kurdukları masadan, yine tarihe yüz karası olarak geçecek işler yapma peşindeler. Vaatlerinin çoğu 20 yıldır yaptığımız ya da yapmakta olduğumuz işler. Kalanlar ise efendilerinden 'aferin' almak için güvensizliğin, istikrarsızlığın, çekişmenin sembolü eski Türkiye'yi hortlatma vaadinden ibarettir. Bunlar iplerinin emperyalist sömürgecilerin elinde olduğunu ikrar ediyorlar.

Hayatımızın her döneminde emperyalist sömürgecilere karşı mücadele ederek ülkemizi bu seviyeye getirdik. Yaşadığımız her felaketin ardında aynı kirli elleri, aynı kuklaları görüyoruz. Ülkemiz aleyhine yürütülen kapmayanların sebebi bu oyunları bozmuş özgür Türkiye'nin yolunu açtığımız içindir. Bir kez daha meydan okuyorum; Türkiye'nin ayağına tekrar pranga vurmayı başaramayacaksınız. Milletimizin kazanımlarını elinden almayı başaramayacaksınız. Türkiye Yüzyılı'nın inşasının önüne geçmeyi başaramayacaksınız.

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