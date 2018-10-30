Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in, 31 Mart yerel seçimlerinde MHP'den Ankara adayı olacağı iddialarının sorulması üzerine, "Melih bey benim 94'ten beri yol ve dava arkadaşım. Bundan sonra da beraber gideceğimizi zannediyorum" dedi.

Kabinede revizyon iddialarına değinen Erdoğan, "Böyle bir şey söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

MHP kaynakları, geçtiğimiz hafta eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in yerel seçimlerde MHP'den aday olması için teklf götürüleceğini belirtmişti.

Dün de MHP lideri Devlet Bahçeli, "Sayın Gökçek'e herhangi bir önerimiz olmamıştır. Aday olmak istiyorum derse MHP'ye şeref kazandırır" ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli'nin sözlerinin ardından Gökçek, "Sayın Bahçeli, Türkiye'nin başı sıkıştığı her anda, ülkenin düze çıkışında anahtar rolü oynamış bir vatanseverdir. Sayın Bahçeli, sözleriyle beni inanılmaz şekilde onore etmiştir. Sözleri bana şeref vermiştir, teşekkür ediyorum" şeklinde yanıt vermişti.

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