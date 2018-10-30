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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması

Son dakika... Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Melih Gökçek'in MHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı iddiaları üzerine açıklama yaptı. Erdoğan, "1994'ten beri yol ve dava arkadaşımız. Beraber geldik, beraber gideceğimizi değerlendiriyorum" dedi

30.10.2018 - 13:15 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in, 31 Mart yerel seçimlerinde MHP'den Ankara adayı olacağı iddialarının sorulması üzerine, "Melih bey benim 94'ten beri yol ve dava arkadaşım. Bundan sonra da beraber gideceğimizi zannediyorum" dedi.

Kabinede revizyon iddialarına değinen Erdoğan, "Böyle bir şey söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

MHP kaynakları, geçtiğimiz hafta eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in yerel seçimlerde MHP'den aday olması için teklf götürüleceğini belirtmişti. 

 

Dün de MHP lideri Devlet Bahçeli, "Sayın Gökçek'e herhangi bir önerimiz olmamıştır. Aday olmak istiyorum derse MHP'ye şeref kazandırır" ifadelerini kullanmıştı.

 

Bahçeli'nin sözlerinin ardından Gökçek, "Sayın Bahçeli, Türkiye'nin başı sıkıştığı her anda, ülkenin düze çıkışında anahtar rolü oynamış bir vatanseverdir. Sayın Bahçeli, sözleriyle beni inanılmaz şekilde onore etmiştir. Sözleri bana şeref vermiştir, teşekkür ediyorum" şeklinde yanıt vermişti.

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YORUMLAR 26
  • Misafir 4 dakika önce
    Melih gökcek başkan fenerbahçe şampiyon
  • Misafir 5 dakika önce
    bahçeli gökçek’i bir sonraki seçimlerde milletvekili yapmış oldu..
  • Misafir 6 dakika önce
    arkandayız reis
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