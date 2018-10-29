MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bahçeli, Melih Gökçek'in MHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı iddialarına, "Sayın Gökçek'e herhangi bir önerimiz olmamıştır. Aday olmak istiyorum derse MHP'ye şeref kazandırır" şeklinde yanıt verdi. Bahçeli, 'İstanbul'da adayınız kim olacak?' sorusuna ise, "Bir sürprizimiz olabilir" diye konuştu.

Bahçeli, 'Cumhurbaşkanı ile temasınız oldu mu?' sorusuna, "Bunların cevabını İsmail Küçükkaya veriyor sabah sabah. Bir ona sorarsanız" diye cevap verdi.

İstanbul'da Yeni Havalimanı'nın açılmasını değerlendiren Bahçeli, "Millete büyük bir hizmet olmuştur. Büyük bir açılış yapılacak. Biz de televizyonlardan takip edeceğiz. Resepsiyonda MHP'yi 3'ü Genel Başkan Yardımcısı, 10 milletvekili olmak üzere 13 yetkili temsil edecek" ifadelerini kullandı.

EYT AÇIKLAMASI

EYT konusuna değinen Bahçeli, "Diğer muhalefet partileri ile aynı alanda bulunmak istemiyoruz. İP, CHP ve HDP ile aynı yan yana olmak istemiyoruz. Onlar parlamenter sisteme dönme çabasında. Biz bu duruşlarını benimsemiyoruz. EYT konusunda MHP'nin seçim beyannamesinde madde vardır. Arkadaşların ön hazırlığı olmuştur. Bu konunun, bugünkü ekonomik şartlarda 700 milyarı bulacağı Cumhurbaşkanı tarafından ifade edilmiştir. Bugünkü ekonomik dönemde ısrarcı olmama kanaatindeyiz. Meclis araştırması açılması konusunda MHP görüşlerini saklı tutmakla birlikte çekimser oy kullanmıştır" dedi.

İSTANBUL ADAYI

"İstanbul'da adayınız kim olacak?" sorusuna yanıt veren Bahçeli, "Her ilde kendi adaylarımız gireceğiz. İstanbul'da da bir sürprizimiz olabilir. Sürprizi söylersem anlamı kalmaz. İleri ki günleri beklemek lazım." diye konuştu.

DOĞU İLLERİNDE SEÇİM

Doğu illerindeki seçim stratejisi sorusuna yanıt veren Bahçeli, "Bu konudaki düşüncelerimiz ilgi görmemiştir. Cumhur İttifakı devam ediyor. Yerel ittifakta yokuz diyoruz." dedi.

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