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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Menzil lideri için taziye mesajı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybeden Menzil cemaati lideri Seyyid Abdulbaki Elhüseyni için taziye mesajı yayınladı. Erdoğan mesajında, "Ömrünü ilim ve irfan yolunda İslam'a hizmete adamış, ülkemizin manevi rehberlerinden Seyyid Abdulbaki Elhüseyni Hocaefendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve tüm talebelerine başsağlığı diliyorum" dedi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 08:02
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Menzil lideri için taziye
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden Seyyid Abdulbaki Elhüseyni için başsağlığı mesajı yayımladı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Menzil cemaatinin lideri Seyyid Abdulbaki Elhüseyni için sosyal medya hesabından paylaştığı ve gazetelere verdiği taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

        "Ömrünü ilim ve irfan yolunda İslam'a hizmete adamış, ülkemizin manevi rehberlerinden Seyyid Abdulbaki Elhüseyni Hocaefendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve tüm talebelerine başsağlığı diliyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin."

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