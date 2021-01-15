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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan DEİK Yönetim Kurulu'nu kabulünde konuştu. Erdoğan bankaların iş dünyasını nasıl sömürdüğünü bildiğini belirterek "Birçok şirketimizi adeta batırmakla övünüyoruz. Beni dinlerler dinlemezler ama ben yüksek faize karşıyım" dedi

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Erdoğan DEİK Yönetim Kurulu'nu kabulünde konuştu. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları:

-Tıpkı salgın döneminde olduğu gibi dünya inşallah salgın sonrasında da Türkiye'nin başarılarını konuşacak.

-Her ne kadar bu salgın beraberinde çeşitli zorluklar, sıkıntılar getirse de iş dünyamızın önünde yeni fırsat pencereleri açıyor.

-Türkiye olarak ticaret diplomasisi alanında yeni bir sıçramaya ihtiyaç duyuyoruz.

-Sadece iç piyasaya odaklanan şirketler salgından olumsuz etkilenirken, ihracata, inovasyona, Ar-Ge'ye önem veren şirketler süreci daha rahat atlattı.

-Salgın beraberinde zorluklar getirse de yeni fırsat pencereleri de açıyor. Salgında tüm yumurtalarını tek sepete koymanın özellikle riskini gören şirketler bu süreçte üretim ağlarını ve merkezlerini çeşitlendirmeye başladılar.

'GEREKİRSE YENİ DESTEKLERİ DEVREYE ALACAĞIZ'

-Türkiye'nin küresel ihracattaki payı ilk defa yüzde 1'i geçti. 2020'nin son ayında tüm zamanların ihracat rekorunu kırdık. Küresel ticaret ve büyümede beklenen büyük düşüşe karşılık Türkiye pozitif büyüme çizgisinin altına düşmemeyi başarmış bir ülkedir.

-Türkiye salgın sonrası döneme güçlü, dayanıklı ve rekabetçi bir küresel oyuncu olarak girecektir. Kısıtlamalar sebebiyle gerekirse yeni destekleri devreye alacağız. Salgının etkileriyle olan mücadeleyi hem makro hem mali adımlarla destekleyeceğiz. Serbest piyasa ekonomisi çerçevesinde attığımız adımların etkileri olumlu yansımaya başladı.

'YÜKSEK FAİZE KARŞIYIM'

-TL'nin değer kazandığını görüyoruz bu da borç stokunu azaltıyor. Ekonomideki gelişmelerle risk olan CDS 200 baz puan geri geldi. Büyümenin kendisi kadar istikrarı da önemsiyoruz.

-Yüksek faize karşı olduğumu söylemem boşuna değil. Bu işi yaşayarak gördük. Birçok yatırımcı, girişimci faiz yükü altında eziliyor. Bu bankaların sizi nasıl sömürdüğünü biliyorum.

-Yeri geldiği zaman Türkiye'yi bir faiz cenneti haline getirmekten bahsediyoruz. Öbür yandan bankalarımız ne kadar kâr etmişler bunu konuşuyor. Tamam da sen ne kadar yatırımcı kazandırdın, bir de bunu söylesene! Ne kadar istihdam sağlıyoruz, bir de bunu konuşun! Bana yatırım, istihdam, üretim, ihracat lazım.

-Bu 4 başlık yoksa hiçbir şey. Biz bununla övüneceğiz. Şu anda dünyaya bakalım. ABD'de faiz oranı ne. Japonya'da ne? Avrupa'da eksi, İsrail'de eksi. Bütün bunlar ortadayken biz yüksek faizlerle övünüyoruz. Birçok şirketimizi adeta batırmakla övünüyoruz.

-Beni dinlerler dinlemezler...Ama ben yüksek faize karşıyım.

-Faizi ne kadar aşağı çekerseniz enflasyon o kadar düşer.

YIL SONU BÜTÇE AÇIĞI 173 MİLYAR TL

-2020 yılında bütçe geliri 1.029 trilyon TL, gider 1.202 trilyon TL oldu. Yıl sonu bütçe açığımız 173 milyar lirayı bulmayarak 239 milyar liranın altında kaldı. Programda öngördüğümüz büyüme oranı gerçekleşirse bütçe açığı milli gelirin yüzde 3.6 oranına gerileyecek.

-Böylece yılı yüzde 4.9'luk bütçe açığı hedefinin altında kapatacağız. Gelişmekte olan ülkelerde yüzde 10.7'lik bütçe açığı verilirken sağladığımız başarı bu takdire şayandır.

'HİZMETTE TASARRUF OLMAYACAĞININ ALTINI ÇİZMEK İSTİYORUM'

-Tedbir paketlerini oluştururken temel prensiplerimizden taviz vermiyoruz. Ancak hizmette tasarruf olmayacağının altını çizmek istiyorum.

-Vergileri en doğru şekilde ekonomik ve verimli kullanacağız. Kamu harcamalarını daha verimli hale getirecek bir tasarruf programını hayata geçireceğiz Tüm harcamaları asgari seviyede tutarak tasarruf tedbirlerine azami riayet edeceğiz. Yatırımlarda kısa sürede sonuç alacağımız üretken alanlara önem vereceğiz.

-En büyük gider kalemlerimizden olan sağlık alanında koruyucu sağlık hizmetlerini artırarak tedavi harcamalarını azaltacağız. Kamu finansmanının daha etkin sağlanabilmesi amacıyla tek hazine kurumlar hesabı kapsamındaki kurum sayısını artıracağız. Verimsiz kamu harcama programlarını tasfiye edeceğiz.

-Maliye politikasının önemli ayaklarından biri de vergi politikalarının ekonominin ihtiyacı doğrultusunda tasarlanmalıdır. Bu kapsamda vergi politikalarını adil, öngörülebilir, sade, yatırımı, üretimi, istihdamı, ihracatı teşvik edecek bir temele oturtacağız.

-İdare alacaklarının zamanında tahsilini sağlanması için daha etkili bir tahakkuk ve tahsilat mekanizması kuracağız. Kayıt dışılıkla mücadelemizi devam ettireceğiz.

-Gerek harcamalar, gerek gelirler konusunda öngördüğümüz tedbirlerin detaylarını Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan Bey ile önümüzdeki günlerde paylaşacağız.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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