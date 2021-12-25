Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar 0:00 / 0:00

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gaziantep İl Danışma Meclisi Toplantısı ile kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılında hizmete girecek tesislerin açılışı için kente geldi.

İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Gerçekten bugün Gaziantep bir başka. Dışarda da 10 binlerce Gaziantepli bizi bekliyor. Hemen konuşmaya başlayıp onları da bekletmeyeceğiz. Kuruluşundan bu yana Gaziantep teşkilatında yer alan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Dava o dava erlerini cennetine kabul etsin. Bu eser ve yatırımların hayata geçmesine destek olan herkese teşekkür ediyorum.

Elbette 81 vilayetimizi eşit şekilde seviyoruz. Gölgelerin üzerimize en çok geldiği zamanda güneşin doğuşuna binlerce kez şahit olduk. Bize oy verse de vermese de 84 milyonun her bir ferdini bağrımıza basıyoruz. Ancak tarihiyle kahramanlık hikayeleriyle Gaziantep'in bizim gönlümüzde ayrı bir yeri bulunuyor. Antep, ezan ve bayrak uğrunda 6 bin 317 yiğidini toprağa vermiş kahraman ve cefakar bir şehirdir. Antep ayrıca 2002'den beri bizimle yol yürümüş vefakar bir şehirdir.

Evet TeknoFest gençlik size sesleniyorum. Siz haklısınız ve bu haklılığınızı 2023'e kadar sürdürmelisiniz. Antep, gazilik payesiyle çetin mücadeleler neticesinde müşerref olmuştur. Atatürk şöyle demiştir: 'Bu Türk şehri kendi imkanlarıyla kurtuluşunu sağladı. Ben onların gözlerinden nasıl öpmem ki onlar sadece Antep'i değil Türkiye'yi de kurtardılar.'

Nüfusunun dörtte birini şehit veren Antep'in kurtuluşunun 100'üncü yılının gururunu yaşıyoruz. Şahinbey'den Karayılan, Özdemir Bey'den Albay İrfan Bey'e kadar tüm kahramanlarımızı rahmetle şükranla yad ediyorum.

Gaziantep nasıl o zaman milletimize umut aşılamışsa, bugün de sanayiye katkısıyla örnek olmaktadır. Gaziantep'in yatırımda, büyümede yine Türkiye'ye örnek olacağına inanıyorum. Şehrimiz başarılarıyla gurur kaynağı olmuştur. Tüm dünyada pandemi nedeniyle karamsarlık hakimken, muhalefet yangına körükle giderken hatırlayın onlar 'yandık, bittik, öldük' diyerek üreticimizin moralini bozmaya çalışmıştı.

Tam kapanma çağrısıyla ekonomimizi kontak kapatmaya zorladılar. Milletin sıkıntısını paylaşmak yerine yalan ve korku siyasetiyle oy devşirme hesabını yaptılar. Türkiye'yi yurtdışına şikayet ettiler, büyükelçilere mektup yazdılar. Önce siz ne yapıyorsunuz onu anlatın. Her tarafı kanalizasyonlar alıp götürüyor.

Bu ülkenin işadamını, polisini, savcısını tehdit eden bir genel başkan var. Gittiler çareyi otel lobilerinde buluştukları IMF komiserlerinde aradılar. Biz 23.5 milyar dolar borcu kapatıp IMF ile defteri kapattık. Şimdi 120 milyar dövizimiz var. Kendi çapsızlığını örtmek için millete umutsuzluk aşılayanlara asla kulak asmadık. Salgın sürecini başarıyla yönettik.

Gençler, arkadaşlarınıza şunu söyleyin korona salgını sürecinde onlar hastayı yatıracak yatak bulamazken sadece İstanbul'da dört hastane yaptık. Ama bay Kemal şehir hastanesinin bütçedeki yerini soruyor. Sen ne anlarsın bütçeden bütçedeki kalemden. Gitti Merkez Bankası'nı ziyaret etti. Yav orası bağımsız olmasa seni oraya sokarlar mı? Böyle bir kuruluş sana brifing veriyor, çıkıyorsun dışarıda bunu paylaşıyorsun. Sende bir kere haysiyet yok.

Ardından İstatistik Kurumu'na gitti. Ama çok güzel cevap verdiler. Yazılı olarak sorularınızı sorun cevap veririz dedi. Sende etik diye bir şey yok bay Kemal.

4 yaşındaki Asiye yavrumuzu pitbulllar parçalama noktasına getirdi. Asiye yavrumuzu dün gece buradan çok değerli kardeşim Ömer Özkan kardeşimin hastanesine, Akdeniz Üniversitesi'ne naklettik. Bu köpekler parası bol olanların köpekleri. O yavru orada paramparça oluyor, acaba babasını nasıl aldatırız onun gayreti içindeler. Ama bunun bedelini ödeyecekler.

Babasını da çalıştığı o yerden alıp, çok daha iye çalışabileceği bir yere yönlendireceğiz. Vatandaşımıza bu devlet nerede dedirtmedik dedirtmeyeceğiz.

İş dünyamız ve ekonomimiz için çok önemli bir uygulamayı devreye aldık. Belirsizliğin hüküm sürdüğü o günlerde sadece Antep'te 15 milyara mal olan 300 yatırım gerçekleştirdik. Dolaylı olarak 100 bin insanımıza istihdam sağladık. Otoyolları, enerji tesislerini hayata geçirdik.

Siyaset kritik dönemlerde zor kararlar almayı gerektirir. Melese günü kurtarmak değil çeyrek asrı kurtarmak, görebilmektir. 2021 yılını dünyada büyümeyle kapatan iki ülkeden biri Türkiye oldu. Ülkemiz yatırım çekmeye devam ediyor. Üretiyor, ihrac ediyor. Özellikle Gaziantep destan yazıyor.

Gençler sizinle ne kadar iftihar etsem azdır. Gaziantep'in ihracat, üretim kapasitesi artıyor. Bu yıl sonunda bu kentin ihracatı 12 milyar doları bulacak ve bunun için çaba gösteren herkese teşekkür ediyorum. Yatırım, üretim, istihdam gerçeği Türkiye'nin yeni modeli olacaktır.

Şurada genel hatlarıyla anlattıklarımla AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın, muhalefetle arasındaki farkı ortaya koymuştur. Şanlıurfa'da ne diyor? Belediyeyi bize verin elektriği size bedava vereyim diyor. Ya bu adam ne kadar zavallı. Elektriği kimin ürettiğini bilmiyor. Belediyeler elektriği enerji bakanlığından alır ücretini öder.

Adana'da sizin belediyeniz var, arkadaşlarımız sordu, 'Hadi Adana'daki çiftçilere bedava lektrik ver bedava verebiliyorsan. Yalan hep yalan. Biz onlardan hiçbir şey beklemiyoruz, gölge etmesinler başka şey istemeyiz. Antalya ve Muğla'da yangın oldu. Buraların belediyeleri sizde peki siz ne yaptınız? Oranın da altyapılarını biz yaptık.

İzmir bay Kemal'in milletvekili olduğu il değil mi? Afet olan bölgede o evleri kim yaptı yine biz yaptık. 750 kadar evi teslim ettik, 3 binini de yapıp teslim edeceğiz. Bizde laf yok icraat var; bay Kemal'de ise sadece laf var. Geleceğe ülkemizin damgasını vuracağız. Türkiye'yi aydınlık yarınlara taşıyacağız. Şüpheniz olmasın 21. Yüzyılın yükselen yıldızı Türkiye'dir.