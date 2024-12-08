Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te gençlik buluşmasında konuşuyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2024 - 21:04 Güncelleme: 08.12.2024 - 21:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

        Gaziantepimiz'de böyle bir kültür sanat merkezimizin olması, Anadolu'nun göbeğinde olması bizim için ayrı iftihar vesilesi. Şu anda 150 kitabın olması tabii bunun ileride daha da artacağı anlamına gelir. Bütün bu eserlerle beraber gençlerimiz bu kitaplardan istifade edecekler ve bu istifade kalmayacak buraya bir çekim alanı oluşturmak suretiyle de gençlerimiz burayı kendileri için bir merkez haline getirmiş olacaklar.

        Umudunuz, enerjiniz, hüsnü kabulünüz için sizlere yürekten teşekkür ediyorum. Şahinbey Belediyemizi millet kütüphanesini şehrimize kazandırdığı için tebrik ediyorum. Burası aynı zamanda Türkiye'nin en büyük ikinci kütüphanesidir.

        REKLAM

        CHP'li belediyeler ile AK Parti ve Cumhur İttifakı belediyeciliği arasındaki temel farklardan biri budur. Biz mazi ile ati arasında sağlam köprüler kurmayı hedefliyoruz, onlar ise gençlerin hayallerine set çekmenin, umutlarını kırmanın, batıdaki marjinal akımları özgürlük maskesiyle ülkemize taşımanın derdindeler.

        Gaziantep'de 5 bin 113 deprem ve sosyal konutumuzun anahtar ve tapu teslim törenini büyük coşkuyla icra ettik. Ardından il kongremizde yol ve dava arkadaşlarımızla bir araya geldik, ahdimizi tazeledik, yeni ekibimizi kurarak geleceğe adım attık. Şimdi de şehrimizin meselelerini ele almak üzere siz kıymetli gençlerimizle bir aradayız. Bu sizlerle gerçekleştirdiğimiz 46. buluşma. Gençleri merkeze alarak hayata geçiren bir parti varsa o da AK Parti'dir.

        Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizi sadece seçimden seçime gönülleri alınacak, geçici gündem malzemesi yapılacak bir aktör olarak asla görmedik, görmüyoruz. Gençlerimizin önünü açan, onlara ufuk çizen ne kadar uygulama varsa bunu biz hayata geçirdik. Şu anda Şahinbey Millet Kütüphanesi gibi birçok merkezi ülkemizin 81 vilayetinde biz inşa ettik. Kadrosu, altyapısı ve teknolojik imkanlarıyla her şehrimize üniversiteler açtık. Sağolsun Tatlıses'e üniversiteyi sorunca ne dedi 'Yani Oxford vardı da gitmedik mi?' dedi. Türkiye'nin dört bir yanında 81 vilayette bu üniversitelerin yapımlarını hedefledik ve yaptık.

        Şehirlerimizi gençlik ve teknoloji merkezleri, bilim yuvaları, spor tesisleriyle donattık. Hiçbir şehrimizi diğerlerinden ayırmadık, üstün ve ayrıcalıklı görmedik. Siyasette gençlerimizin önünü açtık. Birilerinin ısrarla karşı çıkmasına, statükocu anlayışla 'ne gerek var' demesine aldırmadan 30 yaştan 18'e indirdik. Ne diyorlardı 'Parlamentoyu çoluk çocuğa mı bırakacağız?'. Biz böyle bir şeyi kabullenmedik. Aslolan genç yaşta, parlamentoda diri dingin, genç iradeyi oraya yerleştirmektir dedik ve bunu yaptık.

        Milli iradenin tecelligâhı olan gazi meclisimizde gençlerin daha fazla temsil edilmesini sağladık. Bugün TBMM'de en genç 5 milletvekilinden 4'ü milletin umuduyla yola çıkan, siyaseti milletin çizdiği istikamette yürüten AK Partimizin saflarında siyaset yapıyor. Partimizin en genç 4 milletvekilimizden biri Gaziantep'in evladı olan Mesut Bozatlı kardeşimizdir. Görüyorsunuz çok da genç, aynı zamanda da yakışıklı. Kendisi daha önce partimizin il gençlik kolları olarak görev yapmış, başarıyla hizmet etmişti. Şimdi de bu vazifeyi yüce meclisimizin çatısı altında yürütüyor.

        Gençlerimizin sorunları bu ülkenin aydınlık yarınlarının inşasında gençlerin söz sahibinde gündemimizde yerini alır ama onlaın asla olmaz. Bizim yol arkadaşımız sizlersiniz. Siz gençlerimizle nice uzun yılları elele, omuz omuza gönül gönüle vererek yürümeye devam edeceğiz. Sizler dünyaya örnek olmuş gençlersiniz. Sınırımızın hemen ötesindeki Suriye'de savaş, ölüm ve zulümden kaçıp, ülkemize sığınan milyonlarca insana şefkatle kucak açmış, onlarla ekmeğinizi paylaşmış, müşfik gönüllersiniz.

        Biz sizin zamanınızın misafirleriyiz. Büyüklerimizin bize emanet ettiği sancağı bizden siz devralacaksınız. Türkiye Yüzyılı'nın asıl mimarı yine sizler olacaksınız. Bundan sonra da özgüven, bilgi, birikimli ve vicdanlı şekilde ülkemize değer katacağınıza yürekten inanıyorum. Rabbim yolunuzu, bahtınızı açık etsin diyorum.

        SORULAR VE YANITLAR

        Uluslararası Ceza Mahkemesi çok isabetli bir karar verdi. Bu karara bugüne kadar Netanyahu hiçbir zaman, bundan önce de verilmiş kararlar var, uymamıştır. Buna da uymayacaktır. Uysa da uymasa da bu kararın verilmiş olması, dünyada özellikle İsrail karşıtı ülkelerin bir onur mücadelesini kazanmış olmalarıdır. Bu çok önemliydi. Böyle bir karar verilmiş oldu. Netanyahu kendi ülkesinde inşallah oradaki mahkemelerin vermiş olduğu kararlar karşısında bakalım ne yapacak. Bir de tabii dünya çok değişik bir süreci yaşıyor. Amerika'da Trump yönetimi geldi. Orada yeni yönetim nasıl oluşacak. Bunu göreceğiz. Dünya çok farklı yere evriliyor. Bizim önümüzdeki 2-3 ay çok önemli. Türkiye olarak elimizden gelen bütün gayreti ortaya koyuyoruz. Mesajlarımızı da ona göre dünyaya veriyouz.

        AYRINTILAR GELİYOR...

        SON DAKİKA HABERLERİ için ayrıca HABERTURK.COM uygulamasını,

        App Store

        Google Play

        https://x.com/Haberturk hesabımızı takip edebilirsiniz.
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Esad ve ailesi Moskova’ya ulaştı
        Esad ve ailesi Moskova’ya ulaştı
        İsrail ordusu, Hermon Dağı'nın Suriye tarafını ele geçirdi
        İsrail ordusu, Hermon Dağı'nın Suriye tarafını ele geçirdi
        TFF'den Barış Alper Yılmaz açıklaması!
        TFF'den Barış Alper Yılmaz açıklaması!
        Esad rejimi çöktü, gözler Rusya'da
        Esad rejimi çöktü, gözler Rusya'da
        Cevdet Yılmaz'dan Suriye açıklaması
        Cevdet Yılmaz'dan Suriye açıklaması
        "Milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine dönebilir"
        "Milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine dönebilir"
        Suriye'de Esad rejiminin çöküşü dünya basınında
        Suriye'de Esad rejiminin çöküşü dünya basınında
        G.Saray'dan 'kırmızı' isyan!
        G.Saray'dan 'kırmızı' isyan!
        Dünyadan peş peşe Suriye açıklamaları
        Dünyadan peş peşe Suriye açıklamaları
        Esad'ın yıllardır sakladığı lüks garajı ortaya çıktı
        Esad'ın yıllardır sakladığı lüks garajı ortaya çıktı
        Suriyeliler, İstanbul'da kutlama yaptı
        Suriyeliler, İstanbul'da kutlama yaptı
        Aslan 10 kişiyle Sivas'ta kükredi!
        Aslan 10 kişiyle Sivas'ta kükredi!
        Habertürk ekibi Şam girişinde
        Habertürk ekibi Şam girişinde
        Muhalifler Şam'a girdi, Esad rejimi sona erdi
        Muhalifler Şam'a girdi, Esad rejimi sona erdi
        "Okan Buruk gibisini görmedim"
        "Okan Buruk gibisini görmedim"
        Darphane’den iddialara net yanıt: UTTS teknolojisi yüzde 100 güvenli
        Darphane’den iddialara net yanıt: UTTS teknolojisi yüzde 100 güvenli
        İspanya'da gündem yine Arda Güler!
        İspanya'da gündem yine Arda Güler!
        Beşar Esad: Ağabeyinin ölümü yaşamını değiştirdi
        Beşar Esad: Ağabeyinin ölümü yaşamını değiştirdi
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Selin Çıngır!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Selin Çıngır!