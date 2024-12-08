Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Gaziantepimiz'de böyle bir kültür sanat merkezimizin olması, Anadolu'nun göbeğinde olması bizim için ayrı iftihar vesilesi. Şu anda 150 kitabın olması tabii bunun ileride daha da artacağı anlamına gelir. Bütün bu eserlerle beraber gençlerimiz bu kitaplardan istifade edecekler ve bu istifade kalmayacak buraya bir çekim alanı oluşturmak suretiyle de gençlerimiz burayı kendileri için bir merkez haline getirmiş olacaklar.

Umudunuz, enerjiniz, hüsnü kabulünüz için sizlere yürekten teşekkür ediyorum. Şahinbey Belediyemizi millet kütüphanesini şehrimize kazandırdığı için tebrik ediyorum. Burası aynı zamanda Türkiye'nin en büyük ikinci kütüphanesidir. REKLAM CHP'li belediyeler ile AK Parti ve Cumhur İttifakı belediyeciliği arasındaki temel farklardan biri budur. Biz mazi ile ati arasında sağlam köprüler kurmayı hedefliyoruz, onlar ise gençlerin hayallerine set çekmenin, umutlarını kırmanın, batıdaki marjinal akımları özgürlük maskesiyle ülkemize taşımanın derdindeler.

Gaziantep'de 5 bin 113 deprem ve sosyal konutumuzun anahtar ve tapu teslim törenini büyük coşkuyla icra ettik. Ardından il kongremizde yol ve dava arkadaşlarımızla bir araya geldik, ahdimizi tazeledik, yeni ekibimizi kurarak geleceğe adım attık. Şimdi de şehrimizin meselelerini ele almak üzere siz kıymetli gençlerimizle bir aradayız. Bu sizlerle gerçekleştirdiğimiz 46. buluşma. Gençleri merkeze alarak hayata geçiren bir parti varsa o da AK Parti'dir.

Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizi sadece seçimden seçime gönülleri alınacak, geçici gündem malzemesi yapılacak bir aktör olarak asla görmedik, görmüyoruz. Gençlerimizin önünü açan, onlara ufuk çizen ne kadar uygulama varsa bunu biz hayata geçirdik. Şu anda Şahinbey Millet Kütüphanesi gibi birçok merkezi ülkemizin 81 vilayetinde biz inşa ettik. Kadrosu, altyapısı ve teknolojik imkanlarıyla her şehrimize üniversiteler açtık. Sağolsun Tatlıses'e üniversiteyi sorunca ne dedi 'Yani Oxford vardı da gitmedik mi?' dedi. Türkiye'nin dört bir yanında 81 vilayette bu üniversitelerin yapımlarını hedefledik ve yaptık.

Şehirlerimizi gençlik ve teknoloji merkezleri, bilim yuvaları, spor tesisleriyle donattık. Hiçbir şehrimizi diğerlerinden ayırmadık, üstün ve ayrıcalıklı görmedik. Siyasette gençlerimizin önünü açtık. Birilerinin ısrarla karşı çıkmasına, statükocu anlayışla 'ne gerek var' demesine aldırmadan 30 yaştan 18'e indirdik. Ne diyorlardı 'Parlamentoyu çoluk çocuğa mı bırakacağız?'. Biz böyle bir şeyi kabullenmedik. Aslolan genç yaşta, parlamentoda diri dingin, genç iradeyi oraya yerleştirmektir dedik ve bunu yaptık.

Milli iradenin tecelligâhı olan gazi meclisimizde gençlerin daha fazla temsil edilmesini sağladık. Bugün TBMM'de en genç 5 milletvekilinden 4'ü milletin umuduyla yola çıkan, siyaseti milletin çizdiği istikamette yürüten AK Partimizin saflarında siyaset yapıyor. Partimizin en genç 4 milletvekilimizden biri Gaziantep'in evladı olan Mesut Bozatlı kardeşimizdir. Görüyorsunuz çok da genç, aynı zamanda da yakışıklı. Kendisi daha önce partimizin il gençlik kolları olarak görev yapmış, başarıyla hizmet etmişti. Şimdi de bu vazifeyi yüce meclisimizin çatısı altında yürütüyor.

Gençlerimizin sorunları bu ülkenin aydınlık yarınlarının inşasında gençlerin söz sahibinde gündemimizde yerini alır ama onlaın asla olmaz. Bizim yol arkadaşımız sizlersiniz. Siz gençlerimizle nice uzun yılları elele, omuz omuza gönül gönüle vererek yürümeye devam edeceğiz. Sizler dünyaya örnek olmuş gençlersiniz. Sınırımızın hemen ötesindeki Suriye'de savaş, ölüm ve zulümden kaçıp, ülkemize sığınan milyonlarca insana şefkatle kucak açmış, onlarla ekmeğinizi paylaşmış, müşfik gönüllersiniz.