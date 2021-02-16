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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gara düştü, iş bitti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gara düştü, iş bitti. Bir süredir yürüttüğümüz harekatları önümüzdeki dönemde tehditlerin yoğun olduğu yerlere doğru genişleteceğiz" dedi. "Teröristlere nefes aldırmayacağız" diyen Erdoğan, "Bir daha benzer saldırılara uğramamak için güvenli hale getirdiğimiz yerlerde ne kadar gerekiyorsa o kadar kalacağız" ifadelerini kullandı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gara düştü, iş bitti - Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gara düştü, iş bitti
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HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Trabzon 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Buradaki son programımız olan il kongremizin ardından Ankara'ya dönecek, çalışmalarımıza orada devam edeceğiz.

"İNLERİNE GİRİP GEBERTECEĞİZ"

Birkaç gündür yüreğimiz şehitlerimizin acısıyla buruk. Geçmişi çocuk, kadın, yaşlı her kesimden sivil katliamlarıyla dolu, son olarak da silahsız insanları infaz edecek kadar alçalan bir terör örgütüyle mücadele ediyoruz. Bu hadise PKK terörüne karşı içeride ve dışarıda samimiyetsiz duruş sergileyen, örgütle ve uzantılarıyla işbirliği halindekilerin gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi. PKK'ya PKK, teröre terör diyemeyen, hain tuzakları, çevirdikleri fırıldakları gizlemeye çalışanların foyası ortaya döküldü.

Hangi ine girerlerse girsinler, o inlerde bulup geberteceğiz. Şehitlerimiz var. Ama biz biliyoruz ki şehitlik yok oluş değildir. Şu anda bu yolda yürüyenler zaten böyle yürüdüler. Son olarak 2 yüzbaşı, 1 başçavuş. Aileleri de, hepimiz biliyoruz ki Allah yolunda, vatan yolunda şahadete yürüdüler.

"EYY BATI NEDEN SUSTUNUZ?"

Terör örgütünü destekleyenlerin riyakarlıkları öfkemizi kabartırken, attığımız adımların, izlediğimiz politikaların doğruluğunu da teyit ediyor. Bir başka ülkenin başına gelse, tüm dünyanın ayağa kalkacağı 13 masumun infazı hadisesinde gelen birkaç cılız ses dışında Türkiye'nin yanında kimseyi göremedik. Eyy Batı neredesiniz, neden sustunuz? Sizde böyle bir şey olduğunda yaygaranızdan geçilmiyor. 15 Temmuz oldu sesiniz çıkmadı, şimdi bu hadise sesiniz çıkmıyor. Sesiniz çıksa da çıkmasa da biz görevimizi biliyoruz, bu teröristlere bu ülkede fırsat vermeyeceğiz.

Gabar'da, Tendürek'te, Besler Deresi'nde oraları zindan ettik, mezar ettik. Bundan sonra aynı şekilde buralar bunlara mezar olacak. İnlerine kadar giren Mehmetçiğimiz, jandarmamız, korucularımız bundan sonra da aynı şekilde inlerine kadar girerek, buralar bunlara mezar olacak. Durmak yok yola devam.

"GARA DÜŞTÜ, İŞ BİTTİ"

Yaşadığımız acılar, millet olarak bizi birbirimize daha da yakınlaştırıyor. Gara hadisesi, milletimizi ve devletimizi korumak için sınırlarımız ötesinde güvenli bir alan oluşturma düşüncemizi pekiştirdi. Gara düştü, iş bitti. Bir süredir yürüttüğümüz harekatları önümüzdeki dönemde tehditlerin yoğun olduğu yerlere doğru genişleteceğiz.

Cumhur İttifakı olarak dayanışma içindeyiz. Bu dayanışma kendisini arazide ve vatan sathında kendisini gösteriyor. Teröristlerin bize gelmesini beklemeyeceğiz, gidip başlarını ezeceğiz. Teröristlere nefes aldırmayacağız. Bir daha benzer saldırılara uğramamak için güvenli hale getirdiğimiz yerlerde ne kadar gerekiyorsa o kadar kalacağız.

"MÜCADELESİZ TEK BİR GÜNÜMÜZ YOK"

Bu coğrafyadaki istiklal ve istikbal davamız, Malazgirt zaferinden sonra sürmektedir. Bu akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde UNESCO 2021 Yunus Emre Yılı ve Dünya Dili Türkçe programımız var. Bu program vesilesiyle yaşadığımız toprakları fethiyle, gönül kazanmayla nasıl vatan haline getirdiğimizi bir kez daha hatırlayacağız. Mücadelesiz geçen tek bir günümüz bile yoktur.

Geçtiğimiz 18 yılda Cumhuriyet tarihinin katbekat fazlası eseri kazandırdık. Her bir insanımızın refahını, güvenliğini, huzurunu güçlendirecek adımlar attık. İHA'lar, SİHA'lar, Akıncı Sürmeneli hemşerilerimin eseri olarak ortada.

TRABZON'A YAPILAN YATIRIMLAR

Türkiye'yi asırlara sari kalkınma ve demokrasi mücadelesinde en ileri seviyeye çıkardık. Önümüzde 2023 hedefleri var. Gençlerimize 2053 vizyonlarını hayata geçirebilecek bir ülke bırakacağız. Son 18 yılda Trabzon'a 35 katrilyon lira yatırım yaptık. Bu yatırımlarla eğitimde şehrimize 2952 adet derslik, Trabzon Üniversitesi'ni faaliyete geçirdik. 8794 kişilik yurt binaları hizmete açtık. 500 kişilik yurdumuzun inşası, 1500 kişilik yurdumuzun projesi devam ediyor. 41 bin kişilik stadyum ile 62 spor tesisi inşa ettik. İhtiyaç sahiplerine 2 katrilyon lira kaynak aktardık. 15'i hastaneden oluşan 52 sağlık tesisi yaptık. Trabzon Şehir Hastanemizin inşasına başladık. 6 sağlık tesisimizin yapımı devam ediyor. 8 bin 732 konutu tamamladık. 683 konutun inşası sürüyor. Akçaabat Hizmet Bahçesi'ni açtık. Bölünmüş yol uzunluğunu 262 km'ye çıkardık. Tünelleri, köprüleriyle Kanuni Bulvarı Yolu ile Akyazı-Sahilyolu bağlantılarını tamamlıyoruz. Yapımı 24 saat kesintisiz süren Zigana Tüneli ve bağlantı yollarını bu yıl bitiriyoruz. Trabzon Limanı'nı onardık. Atasu Barajı'nı şehrimize kazandırdık. Büyükşehir belediyemiz 47 mahalleyi kapsayan içme suyu hattını yeniliyor. Halkımızın denizden istifade etmesi için Ganita-Faros arasındaki sahil düzenlemesi ise seneye bitecek.

Önümüzdeki dönem hem bakanlıklarımız, hem belediyelerimiz şehrimize daha büyük eserler kazandırmayı sürdürecektir."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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