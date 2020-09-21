Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemPolitikaSon dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun haftası! Kabine, MKYK ve MGK toplantıları var - Haberler
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun haftası! Kabine, MKYK ve MGK toplantıları var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı saat 15.00'te başlayacak. Toplantıda, son dönemde artan koronavirüs vakalarına karşı alınacak önlemler, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim gibi konuların ele alınması bekleniyor

Kabine toplantısı
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.00'te kabine toplantısına başkanlık edecek.

Toplantıda en önemli gündem maddesi koronavirüs ile mücadele olacak. Son dönemdeki vaka artışları masaya yatırılırken, alınması gereken ilave tedbirler değerlendirilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kabine üyelerini bilgilendirecek.

Diğer yandan Doğu Akdeniz de önemli bir gündem maddesi olacak. Diplomatik temaslar değerlendirilecek. Ayrıca Suriye ve Libya'daki son gelişmeler de ele alınacak. İlgili bakanların kabine toplantısında bir sunum yapmaları bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından açıklama yapacak.

MKYK VE MGK DA BU HAFTA

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın partisinin Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) toplantısı ile perşembe günü Milli Güvenlik Kurulu'na (MGK) başkanlık edecek.

MKYK'da AK Parti'nin 7'nci olağan kongre süreci ve önemindeki dönem Meclis'e sunulacak yasa tasarıları görüşülecek. MGK'da ise Doğu Akdeniz, Libya ve Suriye'deki son gelişmeler ele alınacak, toplantının ardından da bir bildiri yayınlanacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Özel halk otobüsünde şoför ve yolcu arasında bisiklet tartışması: "Pis sarhoşlar"
GÜNDEMÖzel halk otobüsü şoföründen kadın yolcuya: "Pis ...
Son dakika! Yüz yüze eğitim anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda başlıyor - Haberler
GÜNDEMİşte yeni yüz yüze eğitim! Haftada 2 gün...
Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Hem sağanak, hem fırtına - Hava durumu
GÜNDEMHem sağanak, hem fırtına
Adana'da iki motosiklet çarpıştı: 1'i ağır, 3 yaralı
GÜNDEMİki motosiklet çarpıştı: 3 yaralı
İskenderun'da hasta taşıyan ambulans devrildi: 3 yaralı
GÜNDEMİskenderun'da ambulans devrildi: 3 yaralı
Adana'da 12 yaşındaki çocuk, kardeşinin ölümüne neden oldu
GÜNDEMÇocukların silahla oyunu ölüm getirdi!
Baykar'dan uzaktan eğitime destek için 5 bin bilgisayar tablet
GÜNDEMBaykar'dan uzaktan eğitime destek için 5 bin ...
Son dakika haberi: Niğde'de 5.1 büyüklüğünde korkutan deprem!
GÜNDEMNiğde'de 5.1 büyüklüğünde korkutan deprem!
Otomobile çarpan motosikletteki 5 aylık hamile kadın öldü, eşi yaralandı
GÜNDEMÇok acı olay! 5 aylık hamile kadın öldü, eşi ...
Mavi Dolunay nedir? Ne zaman gerçekleşecek? NASA duyurdu
GÜNDEMMavi Dolunay nedir?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X