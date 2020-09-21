Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun haftası! Kabine, MKYK ve MGK toplantıları var - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.00'te kabine toplantısına başkanlık edecek.

Toplantıda en önemli gündem maddesi koronavirüs ile mücadele olacak. Son dönemdeki vaka artışları masaya yatırılırken, alınması gereken ilave tedbirler değerlendirilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kabine üyelerini bilgilendirecek.

Diğer yandan Doğu Akdeniz de önemli bir gündem maddesi olacak. Diplomatik temaslar değerlendirilecek. Ayrıca Suriye ve Libya'daki son gelişmeler de ele alınacak. İlgili bakanların kabine toplantısında bir sunum yapmaları bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından açıklama yapacak.

MKYK VE MGK DA BU HAFTA

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın partisinin Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) toplantısı ile perşembe günü Milli Güvenlik Kurulu'na (MGK) başkanlık edecek.

MKYK'da AK Parti'nin 7'nci olağan kongre süreci ve önemindeki dönem Meclis'e sunulacak yasa tasarıları görüşülecek. MGK'da ise Doğu Akdeniz, Libya ve Suriye'deki son gelişmeler ele alınacak, toplantının ardından da bir bildiri yayınlanacak.