AK Parti Erzurum teşkilatlarına seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçimlerinde AK Parti kadrolarının çok çalışması gerektiğini söyledi. Ekonomide dövizin düşme eğilimine girdiğini belirten Erdoğan, bu düşüşün süreceğini ifade etti. Erdoğan, Erzurumlular'ın Türkiye'nin dört bir tarafına dağılmış Erzurumlu hemşehrilerini telefonla arayarak seçimlere çalışmasını istedi.





Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:



"BU SEÇİMLER ÖNEMLİ İMTİHAN! DOSTA GÜVEN DÜŞMANA KORKU SALACAK"

Kendi adaylarımızın olduğu yerlerde AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'nın bir gereği olarak MHP adaylarımızın olduğu yerlere bu adaylarımızı aynı gayretle desteklememiz gerekiyor. Bu oylarımızı da gönül huzuru içerisinde vereceğiz. Herhangi bir istifhama hiçbir AK Partili'nin yer vermemesi gerektiğini düşünüyorum. Bizim en önemli şiarımız, bizim bir vaadimiz var ve bu vaadimize sadık olacağız. Her oy aynı amaca hizmet edecektir. Her seçim gibi bu da bir imtihandır. Bu önemli imtihandan alnımızın akıyla, dosta güven, Türkiye düşmanlarına korku salacak, bir başarı oranıyla çıkmamız çok büyük önem arzediyor.



"YAŞANAN KRİTİK GELİŞMELER BU SEÇİMLERİ ÖNEMLİ HALE GETİRMİŞTİR"

Genel Merkez yöneticilerimden, il, ilçe ve belde teşkilat mensuplarımıza, adaylarımızdan, sandık müşahitlerimize kadar AK Parti çatısı altında siyaset yapan tüm kardeşlerimizin yüksek bilinçle yaklaşması son derece önemlidir. Karamsarlığa, ümitsizliğe, rehavete, gevşemeye yer yoktur. İktidarda 16 yılı geride bırakan başarımızın en büyük sırrı, halkın ve hakkın rızası için gece gündüz çalışmamızdır. Ev ödevimizi iyi yaptığımız için Rabbim bu başarıyı nasip etmiştir. İnşallah 31 Mart seçimlerine de aynı azim ve kararlılıkla çalışacağız. Değerli kardeşlerimin bir şeye özellikle önem vermesi lazım. Ülkemizin yakın çevresinde yaşanan kritik gelişmeler 31 Mart seçimlerini daha da önemli hale getirmiştir.

"GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE'Yİ İSTEMEYENLER TÜM ARAÇLARIYLA SAHADADIR"



Bu seçimler sadece Türkiye değil tüm dünyadan takip edilecek. "AK Parti 31 Mart'ta acaba ne alacaktır? Sandıklardan ne çıkacak?" Hepsi bunu takip edecektir. Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridoru oluşturmak için batılı güçlerin ne yaptığını görüyorsunuz. Aynı kareye girmesi tahayyül edilemeyecek partilerin belli çevrelerin telkinleri, emirleriyle al gülüm ver gülüm pazarlıklarla nasıl bir araya getirildiklerini de izliyorsunuz. Askeri ve ekonomik güçlü bir Türkiye'yi istemeyenler tüm araçlarıyla sahadadırlar.



"DÖVİZ 5.2'YE DÜŞTÜ SIKI TUTACAĞIZ, İYİ DURACAĞIZ, BU DA GEÇİCİ"

Kimi zaman döviz kuru manipülasyonlarıyla, kimi zaman siyasetleriyle hedeflerine ulaşmaya çalıştılar. Ulaşabildiler mi? Hayır, elhamdülillah. Şu anda döviz 5,2'ye düştü. Sıkı tutacağız, iyi duracağız. Bu da geçici. İç ve dış siyasette kurulan bu tezgahların hepsini yıktık, yıkıyoruz ve yıkacağız. Türkiye'yi tekrar eski, kötü, zayıf ve edilgen günlerine geri getirmek emellerine ulaşamayacaklar.



"DÜN KENDİ GOOGLE'MIZ HAZIRLANDI ONUN SUNUMUNU YAPTIK"



Dün Kara Harp Okulu'nda çok önemli bir açılışa katıldım. Bizim de Google'ımız hazırlandı. Onun sunumunu yaptık. Uzayda bütün çekimler yapılabiliyor ve bunu rahatlıkla görebiliyoruz. Bana da sürpriz yaptılar. Rize Güneysu ilçesinin görüntülerini almışlar, çok net, onu gördüm. Artvin-Rize Havaalanı, İstanbul Boğazı'ndan üçüncü köprünün net çekimleri, onu gösterdiler. Bütün bunlar kendi imkanlarımızla yapılır hale geldi. Allah'a hamdolsun. İşte bu kadro 31 Mart seçimlerine bu özgüvenle gidiyoruz. İHA'larla silahsız insansız hava araçlarıyla başarıyoruz. Kapılarında bizi bekletenler artık bekletemeyecekler; çünkü biz yapıyoruz. Son Rusya seyahatimizde çok verimli bir seyahati gerçekleştirdik. Güneyimizde barışı da böylece sağlamış bulunuyoruz.

Artık tüm kardeşlerimin kırgınlıkları bir kenara bırakarak 31 Mart'a yoğunlaşmasını istiyorum. Türkiye'nin her yerinde Erzurumlu kardeşlerim var. telefon diplomasisiyle arayacaksınız.