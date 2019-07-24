Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Malezya Başbakanı Mahathir Mohamad ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Ankara'da Malezya Başbakanı ile görüşecek. Başbaşa ve heyetler arası görüşmelerde önemli konular ele alınacak.

Görüşmede Türkiye-Malezya serbest ticaret anlaşmasının (STA) hizmet ticareti, yatırım ve e-ticaret konularını içerecek şekilde genişletilmesine ilişkin müzakerelerin son durumuyla ilgili görüş alışverişinde bulunulacak. Malezya Varlık Fonu Khazanah'ın Türkiye'deki yatırımları, palm yağı özelinde takas ticareti olasılığı, savunma sanayi ve otomotiv sektöründe işbirliği gibi konuların da üzerinde durulacağı belirtiliyor.

MİTİNG PROGRAMI NETLEŞİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, cuma gününden itibaren ise 31 Mart seçimleri sonuçlarında en yüksek oy oranına ulaşılan illerde teşekkür mitingleri düzenlemesi bekleniyor.

Cuma günü, Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında yeni döneme ilişkin teşkilata önemli mesajlar vermesi vereceği belirtiliyor.

Ardından Erdoğan'ın 31 Mart seçimlerinde en yüksek oy oranına ulaştığı il ve ilçelerde teşekkür mitingleri düzenlemesi bekleniyor. Bu kapsamda yüzde 72 oy oranı aldığı Rize'ye ilk ziyaretini yapacağı söyleniyor. Kurban Bayramı'nın ardından ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşekkür ziyaretlerine devam edeceği belirtiliyor.