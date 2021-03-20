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Cumhurbaşkanı Erdoğan Taksim'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim’de yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi ve Taksim Camii'ndeki çalışmaları incelemek için alana geldi.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Taksim'de - Haberler
HABERTURK.COM

İlk olarak Atatürk Kültür Merkezi'ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmalar hakkında bilgi aldı. AKM ziyareti yaklaşık 45 dakika süren Cumhurbaşkanı Erdoğan, yürüyerek Taksim Camii'ne doğru ilerledi. Bu sırada Taksim Meydanı'nda bulunan bir kestaneciye de uğrayarak kestane alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini bekleyen vatandaşlara ve gazetecilere aldığı kestanelerden ikram ettikten sonra beraberindeki heyet ile Taksim Camii'ne geçti.

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