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Haberler > GÜNDEM > Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan İsrail'in ulus yasasına tepki: Böyle bir yasa kabul Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan İsrail'in ulus yasasına tepki: Böyle bir yasa kabul edilemez