DEAŞ'lı terörist kaçmaya çalışırken yakalandı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güvenlik Son dakika haberler: DEAŞ'lı terörist kaçmaya çalışırken yakalandı!
ABONE OL

DEAŞ'lı terörist kaçmaya çalışırken yakalandı!

DEAŞ silahlı terör örgütünün 2016 yılı sonrasında Türkiye askeri kanat sorumlusu olarak faaliyet gösterdiği, özellikle Suriye’de birçok örgüt mensubuna ideolojik/askeri eğitimler veren Mehmet Fatih Alıcı, Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen 8 yıl 4 ay hapis cezasının kesinleşmesi üzerine, Suriye ülkesine kaçma çabasına girdiği yönündeki istihbari bilgileri değerlendiren Gaziantep Emniyet Müdürlüğü tarafından 29.12.2021 Çarşamba günü düzenlenen operasyon ile yakalandı. Cezaevine gönderildi

Son dakika haberler: DEAŞ'lı terörist kaçmaya çalışırken yakalandı!
DEAŞ'lı terörist kaçmaya çalışırken yakalandı!
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Dini istismar eden terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin tespit edilerek mensuplarının yakalanmasına yönelik olarak Emniyet Genel Müdürlüğü birimlerince yapılan çalışmada önemli bir operasyona imza atıldı.

DEAŞ'LI TERÖRİST YAKALANDI

DEAŞ silahlı terör örgütünün 2016 yılı sonrasında Türkiye askeri kanat sorumlusu olarak faaliyet gösterdiği, özellikle Suriye’de bir çok örgüt mensubuna ideolojik/askeri eğitimler veren ve canlı bomba eylemlerinde kullanılan bel kuşağı, infilaklı fitil, basma butonlu anahtar sistemi, elektrikli kapsül ve muhtelif patlayıcı maddeler gibi malzemelerin teminini sağladığı yönünde bilgiler bulunan Mehmet Fatih Alıcı isimli örgüt üyesi, Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen 8 yıl 4 ay hapis cezasının kesinleşmesi üzerine, Suriye ülkesine kaçma çabasına girdiği yönündeki istihbari bilgileri değerlendiren Gaziantep Emniyet Müdürlüğü tarafından 29.12.2021 Çarşamba günü düzenlenen operasyon ile yakalandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Adıgeçen örgüt üyesi çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Gaziantep H Tipi Cezaevine teslim edildi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: MEB'den Kılıçdaroğlu'na önemli açıklama
GÜNDEM MEB'den Kılıçdaroğlu'na önemli açıklama
Milli Piyango 2022 yılbaşı çekilişi ne zaman, saat kaçta kaçta yapılacak? 31 Aralık Milli Piyango çekilişi sonuçları ne zaman belli olacak?
GÜNDEM Milli Piyango çekilişi saat kaçta?
Mekke'nin Fethi ne zaman, hangi güne denk geliyor? Mekke'nin Fethi tarihi nedir?
GÜNDEM Mekke'nin fethi tarihi ne zaman?
Yarın Antalya'da okullar tatil mi? Antalya'da yarın okul var mı? Hangi ilçelerde okullar tatil?
GÜNDEM Yarın Antalya'da okullar tatil mi?
Van'da 15 günlük yasak
GÜNDEM Van'da 15 günlük yasak
Çanakkale Boğazı tek yönlü gemi trafiğine kapatıldı
GÜNDEM Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
Son dakika: Antalya için "Kırmızı kod" verildi! Kuvvetli yağış... - Haberler
GÜNDEM 'Kırmızı kod' alarmı verilen Antalya teyakkuzda!
Milli Piyango'da amorti numaraları saat kaçta çekilecek? Milli Piyango sonuçları amorti numarasının çekileceği saat!
GÜNDEM Milli Piyango'da amorti numaraları saat kaçta ...
Türkiye genelinde 'Güven Huzur' uygulaması
GÜNDEM Türkiye genelinde 'Güven Huzur' uygulaması
Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı, yarın için kısıtlama kararı alındı mı? 31 Aralık 2021 ve 1 Ocak yılbaşı gecesi yasak var mı? Sokağa çıkma yasağı olur mu?
GÜNDEM Yılbaşı gecesi kısıtlama olacak mı?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.