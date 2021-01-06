Dehşet anları! Polisin kafasını parçaladı 0:00 / 0:00

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Eskişehir’de gürültü yaptığı için uyardığı K.B.'nin saldırısına uğrayan polis memuru A.Ü. ile saldırgan arasında yaşanan arbede güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde K.B.'nin kendisini uyaran polis memuru A.Ü.'nün elinden aldığı telsizle başına vurduğu görülüyor.

İHA'nın haberine göre olay, Tepebaşı Kaymakamlığı girişinde 2019 yılının Temmuz ayında yaşanmıştı. Kaymakamlık girişinde görevli polis memuru A.Ü. (55) yüksek sesle telefonla konuşan K.B.'yi (27) gürültü yapmaması için uyardı. Bir müddet sonra ikili arasında tartışma çıktı ve K.B. polis memuruna saldırdı. Saldırgan yere düşerek bayılan A.Ü.'nün başına elinden aldığı telsizle defalarca vurdu. Sabah 04.00 sıralarında meydana gelen olayın ardından yakalanıp adliyeye sevk edilen saldırgan tutuklanırken, başından ağır yaralanan polis memuru A.Ü. hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

1.5 YILDIR YARGILANAMADI

DHA'nın haberine göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, K.B. hakkında hazırladığı iddianameyi 7'inci Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Mahkeme 'görevsizlik kararı' vererek, iddianameyi iade etti. Bunun üzerine savcılık, iddianameyi Eskişehir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk etti. Ancak Ağır Ceza Mahkemesi de K.B.'nin Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanması gerektiğini belirterek 'görevsizlik kararı' verdi. Polis memuru A.Ü.'nün avukatının yaptığı itiraz da kabul edilmedi. Dosya, Ankara Bölge İstinaf Mahkemesi'ne sevk edildi. Yaklaşık 1.5 yıldır sonuçlanamayan 'hukuki uyuşmazlık' nedeniyle K.B.'nin yargılanmasına başlanamadı. Bölge İstinaf Mahkemesi'nin yapacağı inceleme sonunda saldırganın hangi mahkemede yargılanacağı belli olacak.

SALDIRGAN TAHLİYE EDİLDİ

Öte yandan hakkında hazırlanan iddianamede 'kamu malına zarar verme', 'silahla kasten yaralama', 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçlarından yargılanması istenilen K.B.'nin bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye olduğu öğrenildi.

K.B. polis ve savcılıkta verdiği ifadelerinde olay gecesi çok alkollü olduğunu belirterek, "O gece bir arkadaşımın evinde alkol aldım. Bu evden çıkıp çıkmadığımı, çıktıktan sonra nereye gittiğimi hiç hatırlamıyorum. Herhangi bir kişiye veya polise saldırdığımı hatırlamıyorum. Çok alkollüydüm, bana gösterilen görüntülerdeki şahıs beni andırıyor ancak ben miyim tam olarak bilmiyorum. Üzerime atılı suçlamaları işleyip işlemediğimi hatırlamıyorum" demişti.

Polis memuru ise olaydan 4 ay sonra emekli oldu.