Polise telsizli dehşete istenen cezası belli oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaPolisi telsizle dövmüştü! Son dakika: Saldırganla iligli flaş gelişme
ABONE OL

Polis memuruna telsizle dehşeti yaşatan saldırgana istenen ceza belli oldu

Eskişehir'de gürültü yaptığı için kendisini uyaran polis memuru A.Ü.'yü elinden aldığı telsizle başına defalarca vurarak ağır yaralayan K.B.'ye istenen belli oldu. Görüntülerin dehşete düşürdüğü olayla ilgili K.B. hakkında Eskişehir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2 yıl 4 aydan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Mahkemece kabul edilen iddianamede saldırganın kullandığı kesici aletin yanı sıra polis memurunun başına defalarca vurduğu polis telsizi 'silah' olarak kabul edildi

Polisi telsizle dövmüştü! Son dakika: Saldırganla iligli flaş gelişme
Polise telsizli dehşete istenen cezası belli oldu
0:00 / 0:00
DHA

Eskişehir'de gürültü yaptığı için kendisini uyaran polis memuru A.Ü.'yü (55) elinden aldığı telsizle başına defalarca vurarak ağır yaralayan K.B. (27) hakkında Eskişehir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2 yıl 4 aydan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansımıştı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubesi'nde görevli polis memuru A.Ü., 2019 yılının temmuz ayında, nöbet tuttuğu Tepebaşı Kaymakamlığı önünde yüksek sesle telefonda konuşan K.B.'yi uyardı. İkili arasında çıkan tartışmada K.B., polis memuruna saldırdı. Saldırgan yere düşerek bayılan polis memuru A.Ü.'nün başına, elinden aldığı telsizle dakikalarca vurdu.

TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Sabah 04.30 sıralarında meydana gelen olayda, yakındaki bir kurumun güvenlik görevlisi N.U. (29) müdahale ettiği saldırganı durduramayınca polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, K.B.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen saldırgan, bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi. Ağır yaralanan polis memuru A.Ü. ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu.

GÖREV UYUŞMAZLIĞINDAN AĞIR CEZA ÇIKTI

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, K.B., hakkında hazırladığı iddianameyi, 7'inci Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Mahkeme 'görevsizlik kararı' vererek, iddianameyi iade etti. Bunun üzerine savcılık, iddianameyi Eskişehir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk etti. Ancak Ağır Ceza Mahkemesi de K.B.'nin Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanması gerektiğini belirterek 'görevsizlik kararı' verdi. İki mahkeme arasındaki 'görev uyuşmazlığı' Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nce incelendi. Bölge Mahkemesi, saldırgan K.B.'nin Eskişehir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılanmasına 'kesin' olarak karar verdi.

TELSİZ SİLAH SAYILDI

İddianame, yeniden gönderildiği Eskişehir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. İddianamede saldırganın kullandığı kesici aletin yanı sıra polis memurunun başına defalarca vurduğu polis telsizi 'silah' olarak kabul edildi. İddianamede tutuksuz yargılanan K.B. hakkında park halindeki kaymakamlık aracındaki 3 bin 521 liralık zararın yanı sıra güvenlik görevlisi N.U. ile polis memuru A.Ü.'ye yönelik 'kasten yaralama' suçundan 2 yıl 4 aydan 8 yıla kadar hapis cezası istendi.

DEHŞET GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Eskişehir'de 2019 yılı Temmuz ayında meydana gelen olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkmıştı. Görüntülerde cep telefonuyla konuşan K.B.'nin kendisini uyaran polis memuru A.Ü.'ye saldırması, elinden aldığı telsizle yerde baygın yatan A.Ü.'nün başına vurması yer alıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SKANDAL! Son dakika... Mersin’de 24 doz aşı kayıp!
GÜNDEMMersin’de 24 doz aşı kayıp!
SON DAKİKA: Suçüstü yakalanan çevre katillerine milyonluk ceza!
GÜNDEMÇevre katillerine milyonluk ceza!
PONÇİKLER! Son dakika: FUHUŞ OPERASYONU: 48 gözaltı!
GÜNDEMİstanbul'da dev operasyon! Ponçikler çetesi! 42 ...
Hangi sınıflar ne zaman okula başlayacak? Yüz yüze eğitimde yeni kararlar Yüz yüze eğitimde yeni kararlar
GÜNDEMHangi sınıflar ne zaman okula başlayacak?
Aşı randevusu nasıl alınır? Koronavirüs aşı randevusu alma e-Devlet ve MHRS ekranı
GÜNDEMKoronavirüs aşı randevusu nasıl alınır?
ALES başvuru 2021 tarihleri ne zaman? ALES ne zaman yapılacak?
GÜNDEMALES sınavı ne zaman?
KPSS ne zaman 2021, hangi tarihte? ÖSYM KPSS başvuru tarihi
GÜNDEM2021 KPSS ne zaman?
KYK yurt başvurusu başladı mı? 2021 KYK yurt başvuru şartları nedir?
GÜNDEMKYK yurt başvuru başladı mı?
MEB Açık Lise kayıt yenileme son gün ne zaman? AÖL kayıt yenileme 2021 nasıl yapılır, ücreti ne kadar?
GÜNDEMİşte AÖL kayıt yenileme tarihi
2021 STS TIP başvuruları başladı! 2021 STS TIP başvuru yap! STS TIP başvuru ekranı ve başvuru kılavuzu
GÜNDEM2021 STS TIP başvuruları başladı!