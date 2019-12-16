Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündemSON DAKİKA DEHŞET! İşçileri taşıyan minibüs ile vinç çarpıştı: 12 yaralı!

İşçileri taşıyan minibüs ile vinç çarpıştı: 12 yaralı!

Çanakkale-İzmir karayolunun Güzelyalı köyü mevkiinde aynı yöne giden ve sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen işçileri taşıyan servis minibüsü ile vinç çarpıştı. Kazada, minibüste bulunan 12 kişi yaralandı

trafik kazası
AA

Çanakkale'de işçileri taşıyan minibüs ile vincin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre Çanakkale-İzmir karayolunun Güzelyalı köyü mevkiinde bu sabah, aynı yöne giden ve sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen işçileri taşıyan servis minibüsü ile vinç çarpıştı. Kazada, minibüste bulunan 12 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, jandarma, 112 Acil Servis ve kaza kırım ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

ULAŞIM TEK ŞERİTTEN SAĞLANDI

Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Minibüsün, merkeze bağlı Kumkale köyüne işçileri götürmek üzere Çanakkale'den hareket ettiği belirtildi. Kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Doğa Koleji isyanı sürüyor! Şimdi ne olacak?
GÜNDEMDoğa muamması! Kritik gün...
Bugünün Ajandası! Haberturk.com'un gündemi (16 Aralık 2019)
GÜNDEMBugünün Ajandası!
Son dakika! Başkent'te DSİ Genel Müdürlüğü binasında yangın
GÜNDEMBaşkent'te yangın
SON DAKİKA AKILALMAZ DEHŞET! Gürültü kavgasında baba ile 2 oğlu gözaltına alındı!
GÜNDEMGürültü kavgasında baba ile 2 oğluna gözaltı!
DİKKAT! SON DAKİKA! Meteoroloji'den iki bölge için sağanak uyarısı - HAVA DURUMU
GÜNDEMİki bölge için sağanak uyarısı
İstanbul'da şafak vakti uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
GÜNDEMİstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 103 gözaltı!
BEDAŞ İstanbul planlı elektrik kesintileri programı 16 Aralık 2019
GÜNDEMİstanbul elektrik kesintileri güncel liste 16 Aralık
Ankara’da eğlence mekanında korkutan yangın
GÜNDEMAnkara’da eğlence mekanında yangın
ÖSYM'de personel alımı! ÖSYM 12 uzman yardımcısı alacak: İşte başvuru şartları ve tarihleri
GÜNDEMÖSYM'de personel alımı! İşte başvuru şartları ve ...
Düğünde maytap zehirlenmesi: 20 kişi tedavi altına alındı
GÜNDEMMaytaptan çıkan duman 20 kişiyi zehirledi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X