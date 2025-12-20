DEM Parti'den AK Parti'ye ziyaret
DEM Parti heyetinde Pervin Buldan, Mithat Sancar, Faik Özgür Erol yer alırken, heyeti AK Partili Efkan ala, Ömer Çelik, Abdullah Güler karşıladı.
DEM Parti'nin İmralı heyeti, AK Parti grubunu Meclis'te ziyaret ediyor.
DEM Parti İmralı Heyeti TBMM'de, saat: 14.00'te AK Parti'ye bir ziyaret gerçekleştirdi. DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu üyesi Faik Özgür Erol, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından karşılandı.
Heyetlerin hazırlanan raporlar, yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi ile yol haritası üzerine fikir alışverişinde bulunacağı öğrenildi.