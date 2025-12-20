Habertürk
        Son dakika: DEM Parti'den AK Parti'ye ziyaret | Son dakika haberleri

        DEM Parti'den AK Parti'ye ziyaret

        DEM Parti heyetinde Pervin Buldan, Mithat Sancar, Faik Özgür Erol yer alırken, heyeti AK Partili Efkan ala, Ömer Çelik, Abdullah Güler karşıladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2025 - 14:03 Güncelleme: 20.12.2025 - 14:07
        DEM Parti'den AK Parti'ye ziyaret
        DEM Parti'nin İmralı heyeti, AK Parti grubunu Meclis'te ziyaret ediyor.

        DEM Parti İmralı Heyeti TBMM'de, saat: 14.00'te AK Parti'ye bir ziyaret gerçekleştirdi. DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu üyesi Faik Özgür Erol, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından karşılandı.

        Heyetlerin hazırlanan raporlar, yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi ile yol haritası üzerine fikir alışverişinde bulunacağı öğrenildi.

