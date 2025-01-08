DEM heyeti Demirtaş ve Yüksekdağ'ı ziyaret edecek DEM Parti'den yapılan açıklamada, cumartesi günü Selahattin Demirtaş ve pazar günü de Figen Yüksekdağ'ın ziyaret edileceği kaydedildi

Habertürk Ankara Giriş: 08.01.2025 - 16:32 Güncelleme: 08.01.2025 - 17:10 facebook

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