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        Haberler Gündem Politika Son dakika: DEM Parti'den İmralı açıklaması | Son dakika haberleri

        DEM Parti'den İmralı açıklaması

        DEM Parti heyeti, İmralı Cezaevi'nde terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Öcalan'ın sürece ilişkin çalışmaları devam etmektedir. Bu konudaki hazırlıkları tamamlandıktan sonra kamuoyuna gerekli açıklamalar yapılacaktır" denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2025 - 14:53 Güncelleme: 23.01.2025 - 15:25
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        DEM Parti'den İmralı açıklaması
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        DEM Parti heyeti dün İmralı Cezaevi'nde terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan ile ikinci kez bir araya geldi. DEM Parti görüşmeye ilişkin bugün açıklama yaptı.

        DEM Parti'den yapılan açıklamada, "Görüşmede, Öcalan öncelikle Bolu’da yaşanan elim yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilemiştir" denildi.

        DEM Parti'nin gerçekleştirdiği görüşmelerin değerlendirildiği bildirilirken, "Heyetimiz, yürüttüğümüz görüşmelerle ilgili olarak kendisine gerekli bilgilendirmelerde bulunmuştur. Öcalan’ın sürece ilişkin çalışmaları devam etmektedir. Bu konudaki hazırlıkları tamamlandıktan sonra kamuoyuna gerekli açıklamalar yapılacaktır" açıklaması yapıldı.

        Açıklamada, "Bizler de heyet olarak çalışmalarımızı ve temaslarımızı yürüteceğiz, gelişmeler oldukça da kamuoyunu bilgilendireceğiz. Bu süreç herkesi, hepimizi birlikte ve özgürce yaşatacaktır. Bunun gerçekleşmesi umuduyla tüm toplumsal kesimlerin kıymetli katkılarını bekliyoruz" denildi.

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