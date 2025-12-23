DEM Parti heyeti Bakan Tunç ile görüştü DEM Parti heyeti Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüştü. Görüşme sonrası açıklama yapan heyetten Mithat Sancar, "Kapsamlı bir görüşme yaptık, süreci değerlendirdik." dedi. Pervin Buldan da, "Birçok konu konuşuldu. Barış süreci ile ilgili çıkacak yasaları görüştük." ifadelerini kullandı

