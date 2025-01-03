DEM Parti'nin görüşme takvimi belli oldu

Dün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis'te görüşen DEM Parti heyetinin görüşme takvimi belli oldu.

DEM Parti'den yapılan açıklamada 6 Ocak Pazartesi günü saat 11'00'de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile parti genel merkezinde, saat 13.30'da AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığındaki heyetle AK Parti TBMM Grubu'nda ve saat 15.30'da da Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'la genel merkezlerinde görüşüleceği açıklandı.