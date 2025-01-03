DEM Parti'nin görüşme takvimi belli oldu
DEM Parti'nin pazartesi günü Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler ve heyeti ile Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile görüşeceği açıklandı. Salı günü de Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile bir araya gelineceği kaydedildi
Dün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis'te görüşen DEM Parti heyetinin görüşme takvimi belli oldu.
DEM Parti'den yapılan açıklamada 6 Ocak Pazartesi günü saat 11'00'de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile parti genel merkezinde, saat 13.30'da AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığındaki heyetle AK Parti TBMM Grubu'nda ve saat 15.30'da da Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'la genel merkezlerinde görüşüleceği açıklandı.
Açıklamada, 7 Ocak Salı günü saat 15.30'da da Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile parti genel merkezinde bir araya gelineceği belirtildi.