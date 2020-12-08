Kandilli Rasathanesi son dakika depremler tablosu 8 Aralık Salı günü hemen her gün olduğu gibi yakından takip ediliyor. Yurt genelinde ve komşu ülkelerdeki sarsıntılar Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kaydediliyor. Yaşanan depremler ise son dakika depremler tablosu üzerinden kamuoyuyla detaylı olarak paylaşılıyor. İşte, merak edip "Deprem mi oldu?é sorusunun cevabını araştıranlar için Kandilli son depremler tablosu: