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Deprem bölgelerinde hafta sonu hava nasıl olacak?

Kahramanmaraş merkezli 11 ili vuran depremlerde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bölgede yağışsız ancak soğuk hava etkili olurken, hafta sonu hava sıcaklıkları artıyor. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel son tahminleri paylaştı...

Son dakika: Deprem bölgelerinde hafta sonu hava nasıl olacak? 18-19 Şubat deprem illeri hava durumu! - En son haberler
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Bu hafta sonu deprem bölgesinde gündüzler güneşli ve biraz daha sıcak, geceler açık ve ayaz geçmeye devam ediyor.

Cuma gecenin en soğuk saatlerinde hava durumu:

Elbistan: -6°C, Malatya -2°C ve Kahramanmaraş 0°C ölçülüyor. Gaziantep'te soğuk havanın etkisi sürüyor, merkez ilçe gece -1°C olurken Adıyaman -2°C.

Bu sıcaklıklar geçtiğimiz günlere göre yüksek ve hava biraz daha yumuşak hissediliyor. Isınma hafta sonu da sürecek ve Cumartesi-Pazar deprem bölgesinde son haftaların en sıcak 2 günü yaşanacak.

Osmaniye, İskenderun, Antakya, Adana ve Kilis çevresinde en düşük sıcaklıklar 2-3°C'lerde ama hissedilen sıcaklıklar gündüz güneşiyle 18-20°C'lere çıkıyor.

Pazar gecesi Bitlis-Van-Ağrı çevresinde kar yağışları görülebilir ancak yağışların Adıyaman-Malatya çevresine yaklaşmasını beklemiyoruz.

Doğu Karadeniz kıyıları dahil kar yağışları alıyor, bu bölgeden güney-güneybatı istikametine giden yollar Erzincan-Sivas arasında yer yer karla kaplı. Yollarda hazırlıklı ve tedbirli olmakta yarar var.

20-21 Şubat (haftaya pazartesi ve salı) deprem bölgesinin kuzey kesimlerinde kar yağışları oluşacak görünüyor. Elbistan ve Malatya bu kar yağışlarından etkilenir, Osmaniye'de hafta başı orta kuvvetli yağmur, Kahramanmaraş'ta zayıf yağmur geçişi ile karla karışık yağmur görülebilir. 20-21 Şubat yağışlarının ardından 24-25 Şubat'ta da kısa süreli yağış geçişleri olacak görünüyor.

Kış havası henüz ülkeyi terk etmiyor (ya da erken bir ilkbahar görüntüsü yok). Ortalama sıcaklıklara bakınca Mart ayı içerisinde de dalgalanmalar, soğuk ve yağışlı günlerimiz olacak çıkarımı yapılabilir.

Not: Bir süredir gündem dışı kalsa da İstanbul'da su problemi, kuraklık etkisi yağışların kesilmesiyle yeniden ön plana çıkıyor. İstanbul için yakın zamanda 20-21 Şubat zayıf yağmurlu tarihlerimiz olacak, fakat yağışların barajlara katkısı sınırlı kalacak görünüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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