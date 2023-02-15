Deprem bölgesi için 6'nın üzerinde artçı uyarısı!

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DHA

Ankara Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Kaypak, deprem bölgesinde artçı sarsıntıların 3 yıla kadar devam edebileceğini söyleyerek, "Yer yer 5'in üzerinde, 6'ya yakın ve belki de 6'nın üzerinde artçılar olabilir. Bu artçıların bina yıkma ihtimali kesinlikle var. İki büyük depremde binaların çoğu ringdeki bir boksör gibi çok sayıda yumruk yedi. Dolayısıyla en küçük artçı bile bir zarar görmüş binayı yıkabilir" dedi. DHA'da yer alan habere göre Prof. Dr. Bülent Kaypak, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin dehşet verici boyutlarda olduğuna dikkat çekerek, "Dolayısıyla enerjileri büyük olduğu için bunların devam eden artçıları da; 3 aydan başlar 1 yıl, 2 yıl belki 3 yıla kadar devam edebilir.

Prof. Dr. Bülent Kaypak, sözlerine şöyle devam etti: "Artçıların büyüklükleri de zaman içerisinde küçük depremlere doğru gidecektir; ama yer yer 5´in üzerinde, 6´ya yakın ve belki de 6´nın üzerinde artçılar olabilir. Dolayısıyla bu konuda halkın bilinçli olmasında fayda var. Çünkü bunun ne zaman biteceğini biz kestiremeyiz. Ama böyle büyük enerjinin açığa çıkmasından sonra artçıların uzun süre devam ettiğini söyleyebiliriz. Bunu Van depreminde gördük, Kocaeli depreminde gördük. Kısa sürede pat diye bitmiyor bunlar. Dolayısıyla uzun süreli bir seyri var ki burada olay daha farklı" diye konuştu. "BİNALARA GİRİLMEMELİ" Prof. Dr. Kaypak, bölgede art arda 2 deprem meydana geldiği için bunun artçı sayısını da yükselttiğine dikkat çekerek, "İlk olan depremin etkisi belki uzun süre sürecekken 2'nci deprem olması bu süreyi daha da uzatmış olacak. Bu artçıların bina yıkma ihtimali kesinlikle var. Özellikle 7.7 ve 7.6 gibi iki büyük depremde o bölgedeki binaların çoğu şu anda aynı ringdeki bir boksör gibi çok sayıda yumruk yedi. Hala da yemeye devam ediyor. Dolayısıyla en küçük artçı bile bir zarar görmüş binayı yıkabilir. O yüzden insanların bu hasarlı binalara ki hasarlı binalar yanında sağlam binalara bile şu an girmemesi elzem bir şey" dedi.