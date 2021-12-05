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Haberler Gündem Son dakika deprem duyuruları - AFAD, Kandilli son depremler ne?
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Son dakika: Deprem mi oldu? Hafta sonu son depremler duyuruları: AFAD, KANDİLLİ son depremler ne?

Son günlerde Ege Denizi, Akdeniz ve Anadolu'dan peş peşe gelen deprem haberleri Türkiye'den meydana gelen son depremlerin araştırılmasına neden oldu. Ülkenin dört bir yanında "Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?" sorusu araştırıyor. 5 Aralık AFAD-KANDİLLİ son depremler listesi

Son dakika deprem duyuruları - AFAD, Kandilli son depremler ne?

Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından açıklanan son dakika son depremler listeleri araştırılıyor. 5 Aralık Pazar günü meydana gelen depremler merak konusu oldu. İşte Türkiye'de kaydedilen son depremler

AFAD SON DEPREMLER - 5 ARALIK

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Türkiye'de kaydedilen son deprem Van'da 05/12/2021 - 07:41:17'de meydana gelen 1.7 büyüklüğündeki deprem.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 5 ARALIK

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.12.05 06:55:35 38.8033 43.3817 1.7 -.- 3.4 3.5 YAYLIYAKA-(VAN) İlksel
2021.12.05 05:29:35 35.8273 28.2213 5.0 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2021.12.05 03:23:21 35.5242 32.0367 9.0 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2021.12.05 01:47:01 40.5248 32.9495 5.0 -.- 1.6 -.- TUTMACBAYINDIR-ORTA (CANKIRI) İlksel
2021.12.05 00:05:09 37.3600 35.0488 5.4 -.- 2.1 -.- GILDIRLI-KARAISALI (ADANA) İlksel

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