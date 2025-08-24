Son depremler listesi 25 Ağustos 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce deprem mi oldu?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinden ülke genelinde meydana gelen irili ufaklı tüm sarsıntılar öğrenilebiliyor Bu listeler ''Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt veriyor. AFAD verilerine göre; Kahramanmaraş ve Balıkesir'de deprem meydana geldi. Bugün yaşanan tüm depremlerin merkez üssü, konumu, büyüklüğü ve derinliği gibi verilere 25 Ağustos 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinden erişebilirsiniz.
BALIKESİR’DE PEŞ PEŞE DEPREM
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Balıkesir Sındırgı'da saat 21.58'de 4.8 büyüklüğünde; saat 22.00'da 4.2 büyüklüğünde; 22.14'te 4,3 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Deprem Marmara Bölgesi'nde de hissedildi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12:46'da Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde deprem meydana geldi.
3,6 büyüklüğündeki deprem, 14.57 kilometre derinlikte kaydedildi.
KAHRAMANMARAŞ DEPREM İLE SALLANDI
AFAD verilerine göre, saat 05.59'da merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 4,0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 19,74 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
22 AĞUSTOS 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ
3.0 ve üzeri büyüklükteki en son depremler şöyle;
2025-08-24 12:46:53 39.23722 28.03722 14.57 ML 3.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-24 10:14:41 39.205 28.23028 7.01 ML 3.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-24 08:10:54 39.20167 28.18611 8.33 ML 3.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-24 05:59:57 38.1075 37.26694 19.74 MW 4.0 Elbistan (Kahramanmaraş)
2025-08-24 02:30:36 39.21083 28.23528 6.18 MW 3.8 Sındırgı (Balıkesir)
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
