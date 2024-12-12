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        Haberler Bilgi Gündem SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ | Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? 12 Aralık 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

        Malatya deprem ile sallandı! 12 Aralık 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

        Alp-Himalaya deprem kuşağı üzerinde yer alan ülkemizde gün içerisinde küçük büyük birçok sarsıntı yaşanıyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. Raporda irili ufaklı tüm sarsıntıların merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü gibi bilgiler yer alıyor. Kandilli tarafından paylaşılan verilere göre, Malatya'da 3.1 büyüklüğünde deprem oldu. İşte 12 Aralık 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi sorgulama…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2024 - 07:37 Güncelleme: 12.12.2024 - 07:37
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        Gün içerisinde meydana gelen depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAd tarafından kayıt altına alınıyor. Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli verilerine göre, Malatya’da deprem meydana geldi. Sarsıntının merkez üssü Akçadağ ilçesi olarak açıklandı. Peki, Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu? İşte, 12 Aralık 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

        2

        MALATYA’DA DEPREM!

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 07:13’te Malatya’nın Akçadağ ilçesinde deprem meydana geldi.

        3.0 büyüklüğündeki deprem, yerin 7.0 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

        3

        MALATYA DEPREM VERİLERİ

        Yer: Akçadağ (Malatya)

        Tarih: 2024-12-12

        Saat: 07:13:02

        Enlem: 38.30472

        Boylam: 37.80972

        Derinlik: 7.0

        Büyüklük: 3.0

        4

        SON DEPREMLER LİSTESİ 12 ARALIK

        2024-12-12 07:13:0238.3047237.809727.0ML3.0Akçadağ (Malatya)

        2024-12-12 07:10:1037.2413937.00755.78ML1.6Nurdağı (Gaziantep)

        2024-12-12 06:47:0838.9402833.095836.97ML0.9Kulu (Konya)

        2024-12-12 06:39:5334.3716725.62256.6ML2.6Akdeniz

        2024-12-12 06:15:1937.4436136.952513.85ML1.0Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)

        2024-12-12 06:10:5436.9911127.792787.0ML1.1Ege Denizi - Gökova Körfezi - [03.88 km] Milas (Muğla)

        2024-12-12 06:04:2337.4136136.940287.24ML1.1Türkoğlu (Kahramanmaraş)

        2024-12-12 05:46:4539.6961126.381946.95ML0.9Ezine (Çanakkale)

        2024-12-12 05:45:4837.8477826.477.0ML1.1Ege Denizi - [43.55 km] Urla (İzmir)

        2024-12-12 05:40:1238.0105637.5922212.36ML1.9Nurhak (Kahramanmaraş)

        2024-12-12 05:27:1538.1337.45757.02ML1.7Elbistan (Kahramanmaraş)

        2024-12-12 05:04:4736.6177828.6402824.2ML2.0Akdeniz - [12.16 km] Ortaca (Muğla)

        2024-12-12 04:57:2038.1266736.857.0ML1.2Afşin (Kahramanmaraş)

        2024-12-12 04:44:4139.92538.194447.03ML1.0İmranlı (Sivas)

        2024-12-12 04:35:5837.3633337.1244411.25ML0.9Pazarcık (Kahramanmaraş)

        2024-12-12 04:14:5638.3536138.7441712.03ML1.7Kale (Malatya)

        2024-12-12 04:13:3038.0455636.523336.98ML1.1Göksun (Kahramanmaraş)

        2024-12-12 04:12:2639.2288927.288336.97ML0.9Bergama (İzmir)

        2024-12-12 04:02:3040.9211126.8161110.32ML1.3Malkara (Tekirdağ)

        2024-12-12 03:48:1938.3836137.416677.01ML1.3Elbistan (Kahramanmaraş)

        2024-12-12 03:44:1439.0097240.426.34ML1.0Merkez (Bingöl)

        2024-12-12 03:32:4740.1530631.809175.73ML1.2Beypazarı (Ankara)

        2024-12-12 03:30:5138.1558338.496117.0ML0.8Battalgazi (Malatya)

        2024-12-12 03:24:1538.1972238.031947.0ML1.0Yeşilyurt (Malatya)

        2024-12-12 03:18:1539.6933326.388067.41ML1.4Ezine (Çanakkale)

        2024-12-12 03:03:4938.1419438.5116710.45ML1.6Sincik (Adıyaman)

        2024-12-12 02:44:1439.6894426.3919410.08ML1.0Ezine (Çanakkale)

        2024-12-12 02:15:4937.8911136.6256.51ML1.5Onikişubat (Kahramanmaraş)

        2024-12-12 02:01:5639.3547228.138616.82ML1.2Bigadiç (Balıkesir)

        2024-12-12 01:46:0940.8419425.547786.21ML1.3Ege Denizi

        2024-12-12 01:36:1238.0430637.686949.48ML1.3Doğanşehir (Malatya)

        2024-12-12 01:16:5238.0641736.546114.25ML1.2Göksun (Kahramanmaraş)

        2024-12-12 00:58:2637.9788927.106118.02ML1.8Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.51 km] Menderes (İzmir)

        2024-12-12 00:53:0138.0380637.6919412.25ML1.0Doğanşehir (Malatya)

        2024-12-12 00:30:3637.1936.984447.04ML0.8Nurdağı (Gaziantep)

        2024-12-12 00:29:0139.2194427.270566.54ML1.2Bergama (İzmir)

        2024-12-12 00:20:15 38.15806 37.14278 7.05 ML 1.3 Elbistan (Kahramanmaraş)

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        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        6

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        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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