Gün içerisinde meydana gelen depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAd tarafından kayıt altına alınıyor. Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli verilerine göre, Malatya’da deprem meydana geldi. Sarsıntının merkez üssü Akçadağ ilçesi olarak açıklandı. Peki, Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu? İşte, 12 Aralık 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...