Son dakika gelen deprem haberlerine göre; Mersin’de merkez üssü merkez Toroslar ilçesi Yeniköy Mahallesi olan 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Türkiye'de son yıllarda meydana gelen depremler vatandaşlarda endişe yaratıyor. İzmir ve Elazığ'da meydana gelen depremler can ve mal kaybına neden olmuştu. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, en son meydana gelen depremlerin listesini paylaşıyor. İşte son dakika depremler listesi...

SON DAKİKA DEPREMLER LİSTESİ

SURİYE'DE ARKA ARKAYA DEPREM

Suriye’nin Haseke kentinde 4.4 ve 5.2' büyüklüğünde art arda 2 deprem meydana geldi. Suriye'nin Haseke kentinde 4.4 büyüklüğünde bir depremin ardından 5.2'lik deprem meydana geldi. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi’nin (EMSC) verdiği bilgilere göre, İlk deprem yerin 7 km altında kaydedilirken ikinci deprem ise yerin 10 km derinliğinde meydana geldi. EMSC tarafından yapılan açıklamada, iki depremin ardından önemli bir hasarın yaşanmadığı aktarılırken depremin Haseke’ çevresinde de hissedildiği vurgulandı.