Van ve Balıkesir deprem ile sallandı! 28 Ağustos 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Deprem kuşağında bulunan Türkiye'de, her gün farklı bölgelerde sarsıntılar meydana geliyor. Bu sebeple son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Bulundukları bölgede sarsıntı hissedenler "Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt arıyor. AFAD verilerine göre, Van ve Balıkesir deprem ile sallandı. Peki, en son deprem nerede oldu, büyüklüğü kaç? İşte, 28 Ağustos 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
BALIKESİR DEPREM İLE SALLANIYOR
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 00.26’da Balıkesir Sındırgı merkezli bir deprem meydana geldi.
3.5 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 10.09 kilometre derinliğinde kaydedildi.
AFAD, saat 03.07’de yine merkez üssü Balıkesir’in Sındırgı ilçesi olan bir deprem daha kaydetti. 3.0 büyüklüğündeki sarsıntının derinliği 11.56 kilometre olarak ölçüldü.
VAN’DA DEPREM
AFAD verilerine göre, saat 00.10’da Van Gölü çevresinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Van’ın Gevaş ilçesine 18.13 kilometre mesafede kaydedilen deprem, yerin 7.01 kilometre derinliğinde ölçüldü.
28 AĞUSTOS 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ
3.0 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle;
2025-08-28 03:07:32 39.20111 28.25389 11.56 ML 3.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-28 00:26:20 39.235 28.1175 10.09 ML 3.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-28 00:10:20 38.46889 43.15972 7.01 ML 3.5 Van Gölü - [18.13 km] Gevaş (Van)
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.