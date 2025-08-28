BALIKESİR DEPREM İLE SALLANIYOR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 00.26’da Balıkesir Sındırgı merkezli bir deprem meydana geldi.

3.5 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 10.09 kilometre derinliğinde kaydedildi.

AFAD, saat 03.07’de yine merkez üssü Balıkesir’in Sındırgı ilçesi olan bir deprem daha kaydetti. 3.0 büyüklüğündeki sarsıntının derinliği 11.56 kilometre olarak ölçüldü.