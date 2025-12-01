Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem SON DAKİKA DEPREMLER 1 ARALIK 2025: Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD/Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        AFAD/Kandilli son depremler listesi 1 Aralık 2025: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Topraklarının tamamına yakını fay hatları üzerinde yer alan Türkiye'de her gün irili ufaklı pek çok sarsıntı yaşanıyor. Ülke genelinde meydana gelen tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) tarafından raporlanarak kamuoyu ile paylaşılıyor. Peki, az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede ve ne zaman oldu, kaç büyüklüğünde? İşte 1 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi görüntüleme ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.12.2025 - 07:48 Güncelleme: 01.12.2025 - 07:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Son depremler listesi 1 Aralık 2025 Pazartesi günü yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından mercek altına alındı. Yurt genelinde irili ufaklı pek çok sarsıntı meydana geliyor. Şiddeti yüksek ve yüzeye yakın olanlar kendisini hissettirirken şiddeti düşük olanlar ise hiç hissedilmiyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyük küçük fark etmeksizin tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. Peki, en son deprem nerede ve ne zaman oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 1 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

        2

        DEPREM Mİ OLDU?

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 07.30’a kadar farklı illerde büyüklükleri 0.9 ile 2.4 arasında değişen birçok sarsıntı kaydedildi.

        3.0 ve üzeri büyüklükte bir deprem meydana gelmedi.

        3

        EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Türkiye'de meydana gelen depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından ölçülüp kamuoyu ile paylaşılıyor.

        Son depremler listesi küçük ve büyük ölçekli tüm sarsıntıları barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremlerin büyüklüğü, derinliği, merkez üssü gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        4

        Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından paylaşılan deprem verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan deprem verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        6
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Prof. Görmez'den Papa'nın Türkiye ziyareti yorumu
        Prof. Görmez'den Papa'nın Türkiye ziyareti yorumu
        Kuvvetli sağanak yağmur ve kar yağışı uyarıları
        Kuvvetli sağanak yağmur ve kar yağışı uyarıları
        Kocası dövdü, kalça kemiği kırıldı! Çığlıklarla yardım istedi!
        Kocası dövdü, kalça kemiği kırıldı! Çığlıklarla yardım istedi!
        Önce komisyon sonra asgari ücret
        Önce komisyon sonra asgari ücret
        Netanyahu'nun af talebine protesto
        Netanyahu'nun af talebine protesto
        Bursalı Clio'da LPG ve hibrit dönemi
        Bursalı Clio'da LPG ve hibrit dönemi
        "Ukrayna'da barış anlaşmasına varma şansı yüksek"
        "Ukrayna'da barış anlaşmasına varma şansı yüksek"
        Kartal Olimpiyat'ta uçtu!
        Kartal Olimpiyat'ta uçtu!
        İşçilerden akılalmaz şaka: Kalın bağırsağı patladı
        İşçilerden akılalmaz şaka: Kalın bağırsağı patladı
        Fabrika sahibi kalp krizinden öldü
        Fabrika sahibi kalp krizinden öldü
        Nomofobi çağın yeni krizi mi?
        Nomofobi çağın yeni krizi mi?
        Restoran ve kafelerde 'zorunlu servis ücreti' sona eriyor
        Restoran ve kafelerde 'zorunlu servis ücreti' sona eriyor
        "Oldukça zordu ama şimdi iyi bir takımız"
        "Oldukça zordu ama şimdi iyi bir takımız"
        Bayraktar KIZILELMA'dan dünyada bir ilk
        Bayraktar KIZILELMA'dan dünyada bir ilk
        Hikmet öğretmen cinayetinde faillerin HTS oyunu!
        Hikmet öğretmen cinayetinde faillerin HTS oyunu!
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        12 Dev Adam 2'de 2 yaptı!
        12 Dev Adam 2'de 2 yaptı!
        Hemşehrim memleket neresi?
        Hemşehrim memleket neresi?
        Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması!
        Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması!
        Siber suç operasyonu! 346 gözaltı!
        Siber suç operasyonu! 346 gözaltı!