Son depremler listesi 1 Aralık 2025 Pazartesi günü yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından mercek altına alındı. Yurt genelinde irili ufaklı pek çok sarsıntı meydana geliyor. Şiddeti yüksek ve yüzeye yakın olanlar kendisini hissettirirken şiddeti düşük olanlar ise hiç hissedilmiyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyük küçük fark etmeksizin tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. Peki, en son deprem nerede ve ne zaman oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 1 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!