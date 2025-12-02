Habertürk
Habertürk
        SON DAKİKA DEPREMLER 2 ARALIK 2025: Şimdi deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD/Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama

        AFAD/Kandilli son depremler listesi 2 Aralık 2025: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Topraklarının tamamına yakını fay hatları üzerinde yer alan Türkiye'de her gün irili ufaklı pek çok sarsıntı yaşanıyor. Ülke genelinde meydana gelen tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) tarafından raporlanarak kamuoyu ile paylaşılıyor. Peki, az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede ve ne zaman oldu, kaç büyüklüğünde? İşte 2 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi görüntüleme ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2025 - 01:06 Güncelleme: 02.12.2025 - 01:06
        1

        Son depremler listesi 2 Aralık 2025 Salı günü yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından mercek altına alındı. Yurt genelinde irili ufaklı pek çok sarsıntı meydana geliyor. Şiddeti yüksek ve yüzeye yakın olanlar kendisini hissettirirken şiddeti düşük olanlar ise hiç hissedilmiyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyük küçük fark etmeksizin tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. Peki, en son deprem nerede ve ne zaman oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 2 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

        2

        DEPREM Mİ OLDU?

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, farklı illerde büyüklükleri 0.8 ile 2.9 arasında değişen birçok sarsıntı kaydedildi.

        3.0 ve üzeri büyüklükte bir deprem meydana gelmedi.

        3

        EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Türkiye'de meydana gelen depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından ölçülüp kamuoyu ile paylaşılıyor.

        Son depremler listesi küçük ve büyük ölçekli tüm sarsıntıları barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremlerin büyüklüğü, derinliği, merkez üssü gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        4

        Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından paylaşılan deprem verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan deprem verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        6
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
