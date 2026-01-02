Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem SON DAKİKA DEPREMLER ANLIK TAKİP EKRANI | Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? 2 Ocak 2026 Kandilli Rasathanesi - AFAD son depremler listesi

        Son depremler listesi 2 Ocak 2026: AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

        Türkiye'nin dört bir yanında gün içinde irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Son dakika deprem haberleri anlık olarak duyuruluyor ve AFAD ile Kandilli Rasathanesi'nin sitelerine ekleniyor. Bu sebeple yaşadıkları bölgede en ufak bir sarsıntı hissedenler AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine yöneliyor. Peki, az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, Kandilli Rasathanesi ve AFAD canlı - anlık verileri ile 2 Ocak 2026 son depremler listesi sorgulama ekranı...

        Giriş: 02.01.2026 - 08:10 Güncelleme: 02.01.2026 - 08:10
        Deprem kuşağında yer alan ülkemizde her gün küçük büyük birçok deprem yaşanıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyurulan son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Hissettikleri depremin büyüklüğü, saati, merkez üssü ve derinliği gibi detayları öğrenmek isteyen vatandaşlar ‘’Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, 2 Ocak 2026 Cuma AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

        DEPREM Mİ OLDU?

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 08.00'e kadar birçok ilde büyüklükleri 0.7 ile 2.7 arasında değişen birçok sarsıntı kaydedildi.

        Büyük ölçekli bir deprem meydana gelmedi.

        EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Son depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor.

        Son depremler listesi küçük ve büyük ölçekli tüm sarsıntıları barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremlerin büyüklüğü, derinliği, merkez üssü gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan deprem verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından paylaşılan deprem verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
