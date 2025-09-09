Son depremler listesi 9 Eylül 2025: AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?
Türkiye'nin dört bir yanında gün içerisinde irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Son dakika deprem haberleri anlık olarak duyuruluyor ve AFAD ile Kandilli Rasathanesi'nin sitelerine ekleniyor. Bu sebeple yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini kontrol ediyor. Peki, az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, Kandilli Rasathanesi ve AFAD canlı - anlık verileri ile 9 Eylül 2025 Salı son depremler listesi sorgulama ekranı...
Deprem kuşağında yer alan ülkemizde her gün küçük büyük birçok deprem yaşanıyor. Hissettikleri depremin büyüklüğü, saati, merkez üssü ve derinliği gibi detayları öğrenmek isteyen vatandaşlar ‘’Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?'' sorularına yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyurulan son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. İşte, 9 Eylül 2025 Salı AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…
İZMİR'DE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 01:47'de Ege Denizi açıklarında 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İzmir'in Seferihisar ilçesine 24.67 kilometre mesafede kaydedilen deprem, yerin 6.87 kilometre derinliğinde ölçüldü.
EGE DENİZİ'NDE KORKUTAN DEPREM
Ege Denizi'nde gece yarısı korkutan bir deprem oldu.
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 00.27'de gerçekleşen deprem 7.0 kilometre derinlikte kaydedildi.
9 EYLÜL 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ
İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki son depremler ve detayları şöyle;
2025-09-09 01:47:46 37.85389 26.86111 6.87 ML 3.4 Ege Denizi - [24.67 km] Seferihisar (İzmir)
2025-09-09 00:27:56 38.16167 24.15417 7.0 ML 5.1 Ege Denizi
EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.